馬拉松賽“機器兔”能否取代配速員？

中評社香港1月28日電／近年來，國內多項馬拉松賽事中出現了機器人領跑員（“機器兔”）的身影。從機器狗形態的“關門兔”到人形機器人的半馬嘗試，“機器兔”正從概念設想走向賽道實踐。那麼問題來了，隨著技術的進步與完善，“機器兔”有沒有可能在未來取代人類配速員？



未來已來，“機器兔”吸睛登場



機器人登上馬拉松賽道已不是個案，每次亮相總能引來跑友圍觀跟隨。2024年，杭州馬拉松引入機器狗擔任半馬“關門兔”及歡樂跑“陪伴兔”；2025年，北京懷柔長城馬拉松使用人形“機器兔”在終點處陪跑；同年的北京亦莊半馬允許機器人和人同賽（全程隔離），而2026年該賽事計劃採取“人機共跑”模式。



從實驗室和展會走向豐富的社會應用場景，機器人正迅速跑進大眾體育的聚光燈下。記者採訪發現，大多數受訪者對“機器兔”持樂觀開放的態度。



不少跑友對“機器兔”表達了濃厚興趣，認為它們為賽事增添了新鮮感與趣味性，具有可觀的流量價值。不久前參加完2026年廈門馬拉松賽的跑友焦元素說：“如果‘機器兔’出現在面前，會讓選手更有動力完賽，追上‘機器兔’是特別有趣的體驗。”同樣在今年廈馬完賽的跑友孫礦生認為，“機器兔”對親子跑尤其有吸引力。



宇樹科技市場部經理金達坦言，目前機器人在體育賽事中一個很重要的功能定位是娛樂性。造型各異的機器人能夠引發跑友關注，激發公眾對人工智能、機器人領域的興趣。



業內期待，精準配速和穩定性未來能成為“機器兔”的技術優勢。今年廈馬2小時45分的“官兔”代世玉說：“‘機器兔’配速可能會更精準。給它設置好配速，也許可以分秒不差。”



新華社報導，福建廣電馬拉松賽事競賽負責人林榕表示，2024年莆田馬拉松用機器狗作為“關門兔”，在配速上更加穩定，“畢竟人有跑崩的可能”。



此外，人們還期待“機器兔”被賦予配速以外的功能。據金達介紹，該公司機器狗曾作為“應急跑者”出現在路跑賽事中，攜帶急救藥品和補給。跑友表示，如果“機器兔”能提供醫療幫助，為跑者構築安全保障，對跑者來說是好事。



2026年北京亦莊半程馬拉松計劃在賽道沿線提供機器人啦啦隊、路線導覽、垃圾撿拾等服務，展現機器人融入賽事服務體系的廣闊空間。