社評：特朗普宣示奪島 歐盟將簽城下之盟？

1月17日，在丹麥自治領地格陵蘭島首府努克，格陵蘭島自治政府總理延斯-弗雷德里克·尼爾森與當地民眾參加示威遊行。新華社發（孔斯豪格攝） 中評社北京1月31日電（評論員 張迎春）在突襲委內瑞拉、強行帶走該國總統馬杜羅之後，美國總統特朗普又宣示對丹麥屬地格陵蘭島志在必得，美歐關係由此陷入二戰以來最為嚴峻的危機。面對在領土問題上咄咄逼人的特朗普，歐洲在捍衛主權、自身安全以及美歐關係如何平衡上面臨艱難抉擇。



格陵蘭島是世界最大島嶼，位於北美洲東北部，屬于丹麥自治領地，擁有高度自治權。特朗普對於格陵蘭島垂涎已久，早在第一任期之內，就曾公開提出“購島”主張。



特朗普之所以心心念念，是由於格陵蘭島扼守著大西洋到北冰洋之間的航道，地緣戰略價值無可替代，並且擁有豐富的稀土資源。除此之外，格陵蘭島地處北極，將其收入囊中，勢必極大便利美國控制北極。重返白宮之後，特朗普在領土擴張上野心勃勃，多次揚言“購買”格陵蘭島、“收回”巴拿馬運河、讓加拿大成為美國“第51個州”，有報導稱，白宮一位高級官員曾明確表示，在上述目標中，特朗普認為“格陵蘭島最容易獲得”，可見對這座島嶼執念之深，勢在必得。



結果不出所料，特朗普“購島”計劃不但遭到丹麥政府和格陵蘭島自治政府的強烈反對，而且美國的盟友歐盟也堅決拒絕接受。格陵蘭島作為跨大西洋航線關鍵節點、北極資源開發核心區域，若被美國據為己有，等同於歐洲被剝奪北極事務話語權。美國意圖吞並格陵蘭島，顯然既踐踏了丹麥的主權尊嚴，也觸動著美歐關係的底線。而自2025年特朗普重返白宮以來，歐洲就已被特朗普政府“美國優先”理念輪番碾壓，從對歐盟掄起關稅大棒，到美方撤回對烏克蘭的支持，再到逼迫歐洲盟友增加北約軍費，美國越來越漠視歐洲盟友立場，歐美關係不斷遭受衝擊，矛盾齟齬越來越多，並且還在持續升級。

