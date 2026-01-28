西安行：易俗社傳秦腔　見證西安事變風雲

易俗社（中評社 陳思遠攝） 中評社西安1月29日電（記者 陳思遠）西安古城的煙火深處，易俗社歷經百餘年歲月沉澱，愈發彰顯文化底蘊。作為中國現存歷史最悠久的秦腔劇社與戲曲教育機構，這裡既是秦腔藝術的傳承高地，更是鐫刻著時代風雲的文化地標。28日下午，海峽兩岸青年漢唐文化冬令營媒體團隊走進易俗社，在絲竹秦韵與歷史遺跡中，感受傳統文化與革命記憶的交融。



1912年7月1日，李桐軒、孫仁玉等進步知識分子與同盟會會員發起創立易俗社，初名“易俗伶學社”，以“輔助社會教育、啟迪民智、移風易俗”為宗旨，打破傳統戲曲班主制的桎梏，為秦腔藝術注入革新活力。1953年，劇社正式定名為“西安易俗社”，其坐落於新城區西一路的劇場，2006年被列入全國重點文物保護單位，2014年成為國家級非物質文化遺產秦腔保護單位，承載著厚重的文化與歷史分量。



百年間，易俗社以革新之力激活秦腔生命力。它首創“前社後校”的辦學模式，將文化課與戲曲專科並重，建立起系統化的人才培養體系，先後培育出劉毓中、孟遏雲等一代代秦腔大師，不僅為秦腔藝術傳承輸送了核心力量，更徹底扭轉了伶人在社會中的地位，讓秦腔這一民間藝術登上更廣闊的舞台。



易俗社劇場不僅是秦腔藝術的展演陣地，更在中國革命歷史中留下了深刻印記。1936年12月12日，西安事變爆發，易俗社劇場成為張學良、楊虎城將軍開展活動的重要場所，為事變的相關部署與推進提供了重要支撐，見證了這一影響中國歷史進程的關鍵事件。



與易俗社相連的中國秦腔藝術博物館，系統梳理了秦腔的發展脈絡。秦腔，又稱亂彈，發祥於古秦地（今陝西、甘肅一帶），由民間弦索調演變而來，因演出時以梆子擊節，故又名梆子腔，是中國戲曲四大聲腔之一。在戲曲音樂的曲牌體與板腔體兩大體制中，秦腔最早創用板腔體（又稱板式變化體），對後世諸多戲曲劇種的形成影響深遠。



秦腔藝術興於明代、盛於清代，歷史源遠流長。在其孕育發展過程中，深度吸納周秦歌舞、漢代百戲、唐代梨園樂舞及參軍戲等藝術精華，經長期交流融合，最終形成獨具特色的戲曲劇種，被譽為中國戲曲的“活化石”，更是國內多個戲種的鼻祖。

