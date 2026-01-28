中評鏡頭：登鐘鼓雙樓　盡攬西安古韻

西安鐘樓始建於1384年，初位於廣濟街口，1582年整體遷移（中評社 陳思遠攝） 中評社西安1月29日電（記者 陳思遠）在西安市中心，東西南北四條大街交匯處，兩座古建築巍然屹立，它們便是有著600餘年歷史的鐘樓與鼓樓，合稱“鐘鼓樓”，見證著西安的歲月變遷，傳承著千年文明脈絡。28日下午，2026海峽兩岸青年漢唐文化冬令營媒體團隊乘車來到了鐘鼓樓。



據講解員介紹，西安鼓樓始建於明洪武十三年（1380年），比鐘樓早四年落成，通高34米，以長方形基座為依托，梁架式木結構樓閣盡顯莊重。樓體南北檐下分別懸掛“文武盛地”“聲聞於天”匾額，雖為復刻版，卻延續著皇家題字的恢弘氣度。基座南北向券洞曾是古代車馬通行要道，如今毗鄰回民街，成為煙火氣與古韵交融的地標。



西安鐘樓始建於明洪武十七年（1384年），初位於廣濟街口，明萬歷十年（1582年）整體遷至今址，通高36米，磚木結構搭配三重檐四角攢尖頂，鎏金寶頂在陽光下熠熠生輝。樓內門扇槁窗雕刻精美，曾懸掛的唐代“景雲鐘”被譽為“天下第一名鐘”，現存於碑林博物館，其銘文承載著極高史料價值。



古時鐘樓擊鐘報晨、鼓樓擊鼓報暮，“晨鐘暮鼓”的報時制度規範著古代城市作息。歷經歲月洗禮，兩座建築曾作為防空警報台等發揮實用功能，新中國成立後先後歷經數次大規模修繕。2020年鐘樓修繕工程中，工作人員以傳統工藝為寶頂重貼3800餘張金箔，盡顯“修舊如舊”的保護理念。



鐘鼓樓如今既是旅遊勝地，也是文化傳承載體，登樓可俯瞰西安城區全貌。鼓樓內設明清家具展，鐘樓定期上演編鐘演奏，仿古報時儀式讓遊客沉浸式感受古韵。從明清報時建築到今日文化地標，西安鐘鼓樓以其獨特的建築藝術與深厚的歷史底蘊，成為連接古今的文化紐帶，持續向世人訴說著古都西安的千年故事。

