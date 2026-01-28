中國TCL攜手“SONY”對抗三星

中評社香港1月28日電／日經新聞報導，中國電視大型企業TCL集團為邁向世界第一打出王牌。TCL出資佔51%的合資企業將接管索尼的電視機業務。有預測稱，TCL到2027年將超過韓國三星電子，首次躍居電視市場首位。在最賺錢的中國市場的競爭日趨激化這一背景下，此舉旨在提高收益。



“將通過享譽全球的‘Sony’和‘BRAVIATM’品牌賦能，致力於為全球用戶創造新價值”，TCL集團負責電視業務的核心公司TCL電子1月20日在說明與索尼集團旗下從事電子業務的索尼展開合作的披露資訊中強調了這一點。



新成立的合資公司，TCL電子佔比51%，索尼49%，繼承索尼集團的電視業務。合資公司計劃於2027年4月啟動業務。



在宣佈消息次日的1月21日，TCL電子在香港市場的股價比前一天上漲18.6%，達到12.92港元，創出近20年來新高。這是因為越來越多觀點認為，繼承索尼的業務有助於改善收益。



利潤增長但利潤率下降，在中國競爭激烈



TCL電子2024財年（截至2024年12月）財報顯示，營業收入為993億港元，凈利潤為17億港元，連續2年實現銷售利潤雙增長。預計2025財年最終利潤實現增長。但毛利率持續下降。2024財年為16%，比2019財年下降約5個百分點。



背景是中國市場的競爭激化。TCL在海外的電視機銷售額是中國的2倍以上，但在國內的毛利率更高。不過，國內受房地產不景氣影響，需求增長乏力，與競爭對手的價格競爭削弱了盈利能力。



因此，TCL計劃利用索尼的品牌，在中國以及屬於全球最大電視機市場的北美等地加強高價位的產品線。



在美國大型家電零售商百思買的電商網站上，索尼的“BRAVIATM”65英吋電視售價約為700～3500美元。同樣尺寸的TCL約為380～3000美元，明顯更低。索尼集團在北美的知名度也很高，還擁有BRAVIATM和家用遊戲機“PlayStation （PS）”搭配使用等該獨有的優勢。



還生產螢幕，通過收購工廠增強產能



TCL被認為將致力於擴大索尼品牌的銷售。TCL由旗下內的TCL華星光電技術（CSOT）涉足螢幕生產。2025年收購了韓國LG螢幕（LGD）位於廣東省廣州市的工廠，提高了液晶面板的產能。如果與索尼品牌整合生產，將提高成本競爭力等。



TCL和索尼並未透露索尼品牌電視的生產和銷售體制，但中國家電分析師梁振鵬表示，TCL向合資公司出資51%，意味著生產和運營等重要環節將全部由TCL主導。



中國調查公司群智諮詢的預測顯示，在2025年電視出貨量的全球市佔率中，TCL為14%，僅次於三星的16%，位居第二。索尼以2%排在第10位。到2027年，包括與索尼的合資公司在內，TCL的市佔率將擴大到17%，預計將超過三星。



TCL在中國以老牌電視機等家電巨頭而聞名。其前身是1981年在廣東省惠州市成立的“TTK家用電器”，其祖業是生產盒式磁帶。



祖業是盒式磁帶，最早進入海外



引領業務擴張的是作為第43位員工進入公司、從1990年代後半期開始擔任董事長的李東生。1999年進入越南，在中國企業之中也最早進入海外，並從而不斷增長。2025年2月宣佈成為奧運會的頂級贊助商，繼續致力於走向全球。



李東生似乎將索尼視為開拓海外市場家電事業的“前輩”。在2021年召開的國內論壇上，介紹稱曾與已故索尼集團社長出井伸之進行過對話。表示“（出井伸之）稱中國企業擁有規模龐大的中國市場是優點，但也有可能成為進軍海外市場的障礙”。



此前也有日本電視品牌被中國企業收歸旗下的案例。2018年，東芝將銷售下滑的“REGZA”品牌的電視業務出售給了中國家電巨頭海信集團。海信在利用原東芝的開發能力的同時提高價格競爭力，正在推動REGZA的銷售回升。



三星和LGD等韓國企業認為OLED電視的需求今後將會增加，已開始轉向對下一代的投資。TCL在借助索尼品牌擴大規模的同時，還需要在銷售網路和技術方面創造出協同效應，提高收益。