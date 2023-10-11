中評深度：李振廣談國共交流聚和平民意

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣（中評社 海涵攝） 中評社北京1月29日電（記者 海涵）“國共兩黨智庫論壇”將於2月3日在北京舉辦，論壇主題為“兩岸交流合作前瞻”。北京聯合大學台灣研究院院長李振廣就此接受中評社專訪。他指出，“國共兩黨智庫論壇”本質上是兩岸和平力量的一次集中展示，具有鮮明的標誌性意義，彰顯了兩岸渴望和平、追求雙贏的強大民意，而這種民意也正成為兩岸關係發展的新趨勢。



環境因素與人的因素叠加促成“國共兩黨智庫論壇”



中評社：在您看來，“國共兩黨智庫論壇”得以舉行的原因是什麼？論壇承載了哪些新的時代訴求？



李振廣：此次“國共兩黨智庫論壇”能成功舉辦，關鍵因素有兩點。



第一，環境因素。大陸始終願意在“九二共識”基礎上，與島內各黨派開展交流，展現開放姿態。然而，過去十年，由於民進黨當局倒行逆施，兩岸關係陷入嚴峻複雜、兵凶戰危的局面。這既不符合中華民族整體利益，更直接損害台灣民眾利益。島內民眾普遍不願兩岸走向對抗衝突，渴望兩岸關係回歸和平發展軌道。



第二，人的因素。新任中國國民黨主席鄭麗文有勇氣和膽識推動國共交流。民進黨執政期間，島內黨派面臨民進黨當局和外部勢力的雙重壓力，過往部分國民黨領導人未敢邁出國共交流的步伐。鄭麗文上任後，明確喊出“兩岸都是中國人”，認同“九二共識”，具備推動國共交流的政治基礎和積極態度，這一點非常難得。鄭麗文的積極態度順應了島內民眾要和平、要發展、要交流、要合作的核心訴求。

