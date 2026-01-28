韓：特朗普提上調關稅歸因不滿立法進展遲緩

中評社香港1月28日電／韓聯社報導，韓國總統府青瓦台28日就美國總統特朗普日前作出的上調對韓關稅言論分析稱，這可能是因為《對美投資特別法案》在國會未得到迅速處理，投資相關協議事項落實緩慢，導致特朗普就此產生不滿。



青瓦台政策室長金容范當天在記者座談會上表示，美方的不滿百分之百歸因于國會立法進展緩慢。美方清楚，在韓國衹有法律得到審議通過，對美投資基金的流程才能啟動，美方認為該流程比預期更為緩慢，因此感到不滿。特朗普此次發聲的背後在於希望儘快推動投資項目。青瓦台將向國會充分說明在2月進行相關立法的必要性，同時也將向美方說明政府和國會為此付出的努力，並繼續冷靜應對，謀求解法。



金容范說，最為重要的是產業通商部長官金正官與美國商務部長霍華德·盧特尼克之間的溝通渠道，產業通商部通商交涉本部長呂翰九也將不日訪美，同美國貿易代表賈米森·格裡爾進行協商。另外，在特別法通過之前，政府還將考慮為投資項目進行預備研究等先行籌備的方案。



另外，就特朗普此次發言與電商酷澎用戶個人資訊洩露事件和政府正在推進的《網路平台法案》有關的部分觀點，金容范予以否認。他說，特朗普的言論針對韓國國會而非政府，美方近期向科學技術資訊通信部發送信函也同樣與關稅問題無關。