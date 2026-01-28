上野商圈失去“招牌明星”熊貓或衝擊當地經濟

中評社香港1月28日電／共同社報導，日本上野動物園（東京都台東區）的大熊貓被當地相關人士稱為“招牌明星”。雖說回到中國是既定計劃，但這一象徵性存在的“退場”仍令人頗感震驚。上野也曾經歷過沒有大熊貓的時期，從這一經歷來看，也有人擔憂當地經濟惡化。專家表示：“想要將上野打造成什麼樣的街區，這是一個重新思考的機會。”



上野觀光聯盟名譽會長二木忠男腦海中浮現的是十幾年前上野動物園沒有大熊貓期間的情景。“直到熊貓離開，才體會到失去它們有多可怕。”



上野動物園在2008年4月雄性大熊貓“陵陵”死亡後，直到2011年雄性大熊貓“力力”和雌性大熊貓“真真”赴日的三年時間，園內並無大熊貓。這對入園遊客數造成了嚴重影響，2008年度僅約為289萬人次，比上年度驟減約59萬人次。2009年度雖然略有好轉，升至約302萬人次，但2010年度再度降至約267萬人次。



有大熊貓的上野動物園曾是熱門遊玩地。“爺爺會喊孫輩‘去看熊貓’，作為約出去玩的理由”（二木語）。入園遊客通過在周邊餐飲和購物帶動了地區經濟，而入園遊客數的驟減直接打擊地區經濟。二木回憶稱：“切身感受到人少。當地也有人反映‘沒有活力’。”



熊貓影響著當地經濟情況。上野地區希望動物園再度迎來大熊貓的呼聲高漲，並積極爭取。2011年中國向上野動物園新出借2頭大熊貓，入園遊客數在2011年度急速回升至約470萬人次。上野商圈恢復了往昔的熱鬧。



此次歸還又再度給上野蒙上陰影。在日中關係惡化的背景下，新的租借前景不明朗。當地也看不到任何爭取租借的動向。



失去“招牌明星”的上野將何去何從？國學院大學研究旅遊學的教授小林裕和指出，應將此作為討論街區規劃的契機。他預測“熊貓失落症”會產生短期影響，同時強調“必須以十年為單位思考”。小林表示：“上野動物園的自我定位也關乎街區建設。需要一起考慮。”