60多家科技企業機構將進駐河套香港園區

河套深港科技創新合作區（合作區）位處深圳河兩側，是國家“十四五”規劃下大灣區四個重大合作平台之一。合作區是國家實現地理上橫跨兩種社會制度、經濟和司法體制，並以科技創新為主題的重大合作區。



張曼莉當天在立法會回覆議員提問時說，香港特區政府於二○二四年十一月發布《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》，闡明香港園區的重點發展方向和策略。《發展綱要》提出園區以兩期分批次發展。第一期第一批次兩座濕實驗室大樓及一座人才公寓已落成，而河套香港園區亦已於二○二五年十二月正式開園。第一批次其餘五座大樓會在二○二七年起陸續完工。



為加快園區的建設工作，港深創科園公司已就第一期發展餘下批次的地塊徵求市場發展意向。特區政府會考慮以招標或公私營合作方式，由今年起有序將地塊推出市場，以透過市場力量提速、提效推進發展。



張曼莉表示，截至二○二五年十二月底，河套深港科技創新合作區香港園區（香港園區）兩座濕實驗室大樓已有60多家科技企業／機構簽署租約，並陸續進駐，佔兩座大樓的樓面面積近八成。這些企業近六成來自內地、一成半來自海外，其餘約兩成半為本地企業。行業分布方面，一半從事人工智能和數據科學，近四成從事生命健康科學，其餘從事包括微電子、新能源及機器人技術等前沿科技領域。