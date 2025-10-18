“蘭亭·雅集”迎春：名家筆墨致敬消防英雄

紫荊雜志社社長楊勇致辭（中評社 黎人愷攝） 中評社香港1月29日電（助理記者 黎人愷）由文旅部亞洲旅遊交流中心、紫荊雜誌社聯合主辦的“蘭亭·雅集”馬年迎春筆會在香港紫荊藝術展演中心舉行。文旅部亞洲旅遊交流中心主任張棟與紫荊雜誌社社長楊勇分別致辭，對此前參與大埔火災救援的消防英雄表達了敬意，也對香港社會各界傳遞了馬年祝福。



本次活動以“以筆墨傳情，用藝術暖心”為宗旨，巧妙融合文化雅集與社會公益，旨在向此前參與大埔宏福苑火災救援的消防人員及義工致以崇高敬意。活動邀請文旅部亞洲旅遊交流中心主任張棟、紫荊雜誌社社長楊勇、港澳台美協主席蔡豪傑、香港蘭亭學會主席李錦賢、以及香港消防署助理處長趙汝玨、消防署副總長黃思律、香港內地青年義工交流協會會長莊樹寶出席。施子清博士等20多位香港書畫名家也齊聚活動現場，創作了多幅蘊含美好祝願與藝術價值的書畫作品。



文旅部亞洲旅遊交流中心主任張棟進行開場致辭。他指出，“蘭亭·雅集”馬年迎春筆會是弘揚中華優秀傳統文化與開展社會公益相結合的藝術盛宴，此次活動以書畫藝術賦能香港，進一步助力香港成為中外文化交流中心，也呈現了各位藝術家為消防隊伍的和眾多義工進行的愛心接力。他認為，書畫藝術是人類情感的高級表達方式，中國書畫更是立意高遠，胸懷天下，本次活動作為2026年香港書畫藝術界首場盛會，為香港帶來了春節的喜慶，也向市民傳遞了濃濃的新春祝福。



紫荊雜誌社社長楊勇在致辭中首先朗誦王羲之的《蘭亭集序》，回顧了1600年前的蘭亭之會，發出了“死生亦大矣”的感慨。他指出，人的生命寶貴而短暫，在大埔火災中不顧生命危險逆流而上的消防英雄們值得所有人的尊重，而這次活動的重要目的就是通過藝術家們的作品向消防員和義工表達敬意。



致辭環節結束後，由亞洲旅遊交流中心張棟主任向消防處代表捐贈墨寶，紫荊雜誌社楊勇社長則向義工代表進行了捐贈，現場氣氛溫馨而莊重。



“蘭亭·雅集”馬年迎春筆會不單是為舉辦一場高水平的文化藝術活動，更是通過藝術的形式凝聚了社會正能量，展現香港各界心系家國、和衷共濟的精神風貌。

