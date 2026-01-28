鄧炳強：引進物聯網火警偵測系統增舊樓安全

香港特區政府保安局局長鄧炳強28日在立法會發言（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月28日電（記者 盧哲）香港特區政府保安局局長鄧炳強28日在立法會表示，消防處於去年底引進“物聯網火警偵測系統”先導計劃以提升舊式樓宇消防安全水平，若效果理想考慮所有相關樓宇應用。



鄧炳強當天在立法會回覆議員提問時說，特區政府十分重視透過善用科技提升消防安全水平和消防安全治理，持續在消防設備、預防監測、巡查執法、救援滅火、宣傳教育和人員訓練等方面引入合適的科技方案，進一步保障市民的生命和財產。



鄧炳強介紹，消防處持續推動應用合適科技，以加強家居消防安全，其中，消防處於去年底引進“物聯網火警偵測系統”先導計劃以提升舊式樓宇消防安全水平，目前，在港島、九龍及新界區的十幢六層或以下舊式樓宇安裝“物聯網火警偵測系統”，並讓有關樓宇免卻裝設消防喉轆、消防水缸和水泵等消防裝置，進一步協助目標樓宇業主以更便捷及安全的方式遵從消防安全指示。



與傳統手動火警警報系統比較，“物聯網火警偵測系統”具備實時監察及迅速傳輸火警訊號的功能，透過無線訊號連結整個系統。當“物聯網火警偵測系統”偵測到火警時，會透過無線訊號即時通知消防處通訊中心，讓消防處在火警最初期即使未有人報警的情況底下，仍能第一時間調派消防車輛處理火警事故。



此外，物聯網系統具備監控系統狀態的功能，當個別偵測器損壞時，系統會即時發出訊號通知消防處及服務供應商作出跟進行動。“物聯網火警偵測系統”也會收集火警數據，有助消防處利用大數據分析相關風險因素，從而制定相應的消防安全策略，例如火警時的調派規模等。