孫玉菡：勞工處現正檢討補充勞工優化計劃

香港特區政府勞工及福利局局長孫玉菡在立法會發言（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月28日電（記者 盧哲）香港特區政府勞工及福利局局長孫玉菡28日在立法會表示，截至二○二五年十二月，補充勞工優化計劃共接獲22500多宗申請，涉輸入171000多名勞工。共14900多宗獲批，涉96100多名輸入勞工。勞工處現正檢討優化計劃，包括計劃的涵蓋範圍、運作和實施安排，促進及確保本地工人優先就業的措施等。



為應對人力短缺帶來的挑戰，香港特區政府在保障本地工人優先就業的前提下，適度容許僱主確實未能在本地聘得合適人手時申請輸入勞工，推動香港的經濟發展。除為院舍服務業、建造業和運輸業推出行業輸入勞工計劃外，勞工處自二○二三年九月四日起推行“補充勞工優化計劃（優化計劃）”，容許有實際需要的僱主申請輸入過往補充勞工計劃下一般不得輸入的勞工。



孫玉菡28日在立法會回覆議員提問時表示，自推行以來，截至二○二五年十二月，優化計劃共接獲22500多宗申請，涉及申請輸入171000多名勞工。按申請人數多寡排序，最多的五個行業依次為餐飲服務業、零售業、保安服務業、清潔服務業和貨運業。同期，獲批的申請為14900多宗，涉及96100多名輸入勞工。以職位類別劃分，獲批人數最多依次為侍應生、初級廚師、廚師、售貨員和清潔工人。



孫玉菡說，特區政府一直密切監察就業市場的情況，包括參考各項有關本港僱員就業情況和收入概況的統計數據及相關統計分析、與持份者保持緊密溝通，並因應最新的勞動力市場情況，靈活精準地調整優化計劃的實施安排。在保障本地工人優先就業的前提下，適度輸入勞工可支持本地企業維持經營、轉型和提升服務，有利於本地經濟及勞動市場的長期發展。



為加強保障本地工人優先就業，勞工處自二○二五年年中起實施一系列措施，包括在“互動就業服務”網站刊登優化計劃本地招聘的職位空缺資料時，展示申請公司名稱以增加透明度，並推出額外措施，加強監察申請僱主進行本地招聘的安排；進行特別巡查行動，到聘用輸入勞工的企業查核僱主有否持續符合人手比例規定，並按違規風險，要求僱主申報全職本地僱員及輸入勞工的資料和相關人手比例；僱主遞交優化計劃的申請後，其後六個月內提交的其他申請一般不獲處理；以及新增網上投訴表格，方便本地僱員及輸入勞工就僱主涉嫌違反優化計劃的規定作出投訴。