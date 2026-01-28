麥美娟：大埔宏福苑援助基金總額達45億元

立法會28日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月28日電（記者 盧哲）香港特區政府民政及青年事務局局長麥美娟28日在立法會表示，“大埔宏福苑援助基金”截至1月26日，基金總額已達45億元。



香港特區立法會28日舉行大會。在回覆議員關於“善用慈善資源支援大埔宏福苑居民”的提問時，麥美娟說，特區政府留意到社會上有不同機構主動為受大埔宏福苑火災影響的人士提供不同的支援，包括龔如心慈善管理有限公司早前表示在完成相關的程序後，將提供首筆一億港元捐款支援災後重建。據瞭解，龔如心慈善管理有限公司仍未就捐款用途作最終決定，而相關工作仍在進行之中。



麥美娟表示，據政府理解，各慈善機構會按照其實際運作情況及目的，制訂並落實不同支援項目。慈善機構亦會按照其自身的相關管理機制，監察項目的落實情況。為便利各機構落實他們的支援項目，勞工及福利局早前已跟一些主要的慈善團體聯絡，讓這些機構可以按其需要，善用“一戶一社工”的機制，向受影響的人士提供支援。



民政及青年事務局（民青局）於二○二五年十一月二十七日籌備及成立“大埔宏福苑援助基金”（援助基金），為受火災影響的人士提供援助及支持各項相關工作，協助他們應付生活困難，以及支援他們的長遠需要。特區政府為援助基金投入三億元起動資金，並接受個人及私人機構的捐款，屬全社會合力提供的資源。麥美娟表示，截至二○二六年一月二十六日，援助基金總額已達45億元。



麥美娟說，援助基金的工作由政務司副司長領導的督導委員會指導，就基金的運作等事宜作出建議，並督導和監察基金轄下援助項目的設立和推行情況。自援助基金成立以後，民青局聯同其他相關政策局密切留意居民的需要，研究不同方案及適時推出不同援助項目。大部分項目都是通過社會福利署的“一戶一社工”機制發放，務求減少行政程序，方便居民能盡快取得相關款項。截至目前，援助基金已推出針對三個方面的11項援助。各項援助的財政承擔額約為12億元，佔援助基金整體金額約30%。基金的帳目將按照相關法例的規定呈交審計署署長進行審計，而基金的報告也會提交立法會省覽。