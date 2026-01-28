港補充勞工優化計劃接逾兩萬申請涉17萬人

立法會28日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月28日電（記者 盧哲）香港特區政府勞工及福利局局長孫玉菡28日在立法會表示，“補充勞工優化計劃”推行至今，截至去年12月，共接獲22500多宗申請，涉及申請輸入171000多名勞工；其中，餐飲服務業的申請佔8730宗，涉及申請輸入64917名勞工。



為應對人力短缺帶來的挑戰，特區政府在保障本地工人優先就業的前提下，適度容許僱主確實未能在本地聘得合適人手時申請輸入勞工，推動香港的經濟發展。除為建造業、運輸業，以及安老院和殘疾人士院舍推出行業輸入勞工計劃外，勞工處自二○二三年九月四日起推行“補充勞工優化計劃”（優化計劃），容許僱主申請輸入原有“補充勞工計劃”下一般不得輸入的勞工。



香港特區立法會28日舉行大會。孫玉菡在回覆議員提問時說，推行以來，截至二○二五年十二月，優化計劃共接獲22500多宗申請，涉及申請輸入171000多名勞工；其中，餐飲服務業的申請佔8730宗，涉及申請輸入64917名勞工。二○二五年九月至十二月，優化計劃接獲餐飲服務業的申請有1046宗，涉及申請輸入5696名勞工。



孫玉菡說，根據優化計劃，如僱主在輸入勞工僱傭合約屆滿時仍需繼續聘用輸入勞工，須向勞工處遞交申請。新申請及輸入勞工續約申請均按相同的優化計劃規定處理，包括僱主須進行本地招聘，優先聘請合適的本地求職者，以及符合相應的本地與輸入勞工的人手比例。僱主完成本地招聘後，勞工處會就每宗申請作出分析，評估僱主的實際人手需要及在職本地僱員的人數等，並邀請勞工顧問委員會委員給予意見。經全面評估各項因素，勞工處處長會決定批准或拒絕有關輸入勞工的申請。若輸入勞工續約申請獲得批准，僱主可自行決定續聘在其任職的輸入勞工或按既定渠道改聘新員工。