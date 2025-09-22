張棟答中評：以文旅交流助力香港繁榮發展

文旅部亞洲旅遊交流中心主任張棟致辭（中評社 黎人愷攝） 中評社香港1月29日電（助理記者 黎人愷）1月28日，文旅部亞洲旅遊交流中心主任張棟出席在香港紫荊藝術展演中心舉行的“蘭亭·雅集”馬年迎春筆會並發表致辭，並向香港消防署贈送墨寶。活動期間，張棟接受中評社記者採訪，他提出，文化界和旅遊界作為香港經濟發展中的重要部分，可以在2026年發揮出更大的作用，為香港社會的繁榮發展作出貢獻。



“蘭亭·雅集”馬年迎春筆會由文旅部亞洲旅遊交流中心、紫荊雜誌社聯合主辦。本次活動以“以筆墨傳情，用藝術暖心”為宗旨，多位香港書畫名家也齊聚活動現場進行藝術創作，旨在向此前參與大埔宏福苑火災救援的消防人員及義工致以崇高敬意。



張棟指出，文旅部亞洲旅遊交流中心與紫荊雜誌社聯合舉辦一場書畫藝術界的盛會，是為了在馬年新春到來之際向香港社會各界和市民傳遞新春祝福，同時也希望借此機會能夠增進香港書畫界這個交流合作，共同助力香港建設中外文化藝術交流中心，並借此機會對消防隊和義工在過去一年中的卓越表現致以崇高的敬意。



張棟稱，“蘭亭·雅集”是文旅部的對外文化交流品牌，相關活動已經開展了多年，每年會在世界各地的100多個國家和地區開展幾百場活動。亞洲旅遊交流中心作為文化和旅遊部派駐港澳地區的辦事機構，有責任通過文化活動，來促進文化界旅遊界的交流合作。通過在香港開展“蘭亭·雅集”馬年迎春筆會，能夠更好地發揮香港文化交流的窗口作用，促進港澳和內地的藝術家多交流，多合作，多來往。



關於2026年文化交流領域的規劃與期待，張棟提出，在疫情之後，香港經濟社會發展恢復的速度很快，在香港社會各界的共同努力下，香港經濟發展走上了的正軌。文化界和旅遊界作為香港經濟發展中的重要部分，可以在2026年發揮出更大的作用，為香港社會的繁榮發展作出貢獻。



張棟稱，未來計劃讓更多內地各省市的優秀文化作品、優秀的展覽和優秀的藝術家走進香港，開展交流合作，也希望有機會能組織香港的藝術家們去內地交流，感受祖國的發展變化。