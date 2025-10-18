蔡豪傑答中評：用藝術創作致敬香港英雄

港澳台美協主席蔡豪傑現場創作書法作品（中評社 黎人愷攝） 中評社香港1月29日電（助理記者 黎人愷）1月28日，港澳台美協主席蔡豪傑作為藝術界重要代表出席在香港紫荊藝術展演中心舉行的“蘭亭·雅集”馬年迎春筆會並現場致辭。活動期間，蔡豪傑接受中評社記者採訪，他認為，藝術家們可以用實際創作表達對英雄的讚揚，帶動全港市民一起學習英雄的奉獻精神。



“蘭亭·雅集”馬年迎春筆會由文旅部亞洲旅遊交流中心、紫荊雜誌社聯合主辦，本次活動以“以筆墨傳情，用藝術暖心”為主題，多位香港書畫名家也齊聚活動現場進行藝術創作，旨在向此前參與大埔宏福苑火災救援的消防人員及義工致以崇高敬意。



蔡豪傑認為，“蘭亭·雅集”一種很好的文化交流的形式，一方面讓人們把感受到了傳統藝術的魅力，通過藝術表達一個人愛國愛港的情感。另一方面，各位藝術家進行藝術創作，並把藝術作品贈與參與救災的一線消防救援人員和義工，可以通過藝術的方式慰問香港的英雄，表達了對英雄最崇高的敬意。同時，藝術家們可以用實際創作表達對英雄的讚揚，帶動全港市民一起學習英雄的奉獻精神。



“苦寒一松梅，艱難出英才。不經嚴冬寒徹骨，哪有清香迎面來”，蔡豪傑稱，想通過鬆樹和梅花的意向歌頌消防人員的精神，鬆與梅的氣質就像是在危難時刻看到的英雄氣魄。正是消防官兵和義工們在生與死的邊緣用堅韌如鬆、高潔如梅的精神逆流而上，守護了香江的安寧。