且十：柯文哲的路　怎麼走？

中評社香港1月29日電（作者 且十）台灣民眾黨前主席柯文哲日前自曝曾拿《人工生殖法》跟民進黨換總預算、軍購特別條例，民進黨沒同意。話音剛落，引來民進黨群嘲、國民黨更是質疑柯文哲破壞藍白互信基礎，要搞綠白合。



去年12月，柯文哲京華城圖利官司法庭辯論結束，只等今年3月26日宣判。這段時間以來，柯文哲開始回歸台北政壇，既與黃國昌合體拍節目，宣稱“兩個太陽比沒有太陽好〞，又搞土城十講談獄中體會。柯文哲越講話越多，開始左打藍右打綠。前幾天，柯文哲講到大罷免32：0，是因為很多人都是為了救他而出門投票，警告“國民黨不要太高估實力”，又說台北市長蔣萬安新近推出的營養午餐免費政策是民粹政治，是為了騙選票。



“超越藍綠”，本來就是白色力量的特點和口號，但是，在藍白合占據立法機關多數優勢、藍白合贏得大罷免32：0勝利、島內許多人希望藍白合延續下去直至下架民進黨的大背景下，柯文哲的綠白合動作顯得與社會環境格格不入。



柯文哲在法庭辯論時說，他要當南非的曼德拉，不當春秋的伍子胥。也就是說柯文哲要放下民進黨司法打壓的仇恨，不會滿懷仇恨地去搞政治，從“超越藍綠”到“超越仇恨”，柯文哲的政治人生將迎來一個新的升華。



只是理想很豐滿，現實很骨感。柯文哲雖然在政壇復活了，但是，柯文哲面臨的挑戰、柯文哲面臨的政治環境遠比他進台北看守所前嚴峻複雜了。



首先，柯文哲面臨326的法庭宣判。這個判決如果是10年以上徒刑，也就意味著柯文哲的政治生命結束了。現在看，能挽救柯文哲政治生命的，是賴清德的政治判斷，即把柯文哲放在哪裡對賴清德2028連任有利。一個堅定走藍白合路線的柯文哲，可能就是賴清德2028掘墓人。所以，現在的柯文哲不是應該展露一點與綠營合作的恣態嗎？甚至，裝的有點可憐嗎？

