中國如何從能源大國到能源強國？專家析路徑

活動現場（中評社 王芊一攝） 中評社北京1月29日電（助理記者 王芊一）“2026國際能源經濟可持續發展大會暨第三屆泛能源大數據學術研討會”1月28日在清華大學舉辦。就中國如何從能源大國轉向能源強國、能源轉型的戰略意義、泛能源大數據創新、國際合作以及中國應對“雙碳”挑戰的方向等議題，與會專家展開研討。



本次會議由中國科學院青島生物能源與過程研究所、清華大學新聞與傳播學院等單位聯合舉辦，並得到聯合國訓練研究所（UNITAR）、清華大學碳中和研究院的大力支持。中國工程院原副院長謝克昌院士，清華大學校務委員會副主任姜培學院士，清華大學碳中和研究院院長賀克斌院士，以及山東省科學技術協會主席凌文院士共同擔任大會主席。



會議伊始，清華大學校務委員會副主任姜培學院士，中國科學院青島生物能源與過程研究所副所長江河清，聯合國訓練研究所（UNITAR）繁榮司司長Mihoko Kumamoto，以及清華大學碳中和研究院院長賀克斌院士分別致開幕辭。



清華大學校務委員會副主任姜培學院士指出，“十五五”時期，能源轉型與可持續發展已不再是單純的技術問題或經濟問題，而是一個頂層戰略、前沿科技產業實踐與有效傳播深度融合的系統工程。如何破解這一複雜命題，不僅關乎美麗中國與能源強國目標的實現，更關乎人類文明的可持續發展。



隨後，中國工程院原副院長謝克昌院士與中國科學院青島生物能源與過程研究所泛能源大數據與戰略研究中心主任田亞峻，圍繞《泛能源大數據之理論與應用》作專題報告。謝克昌指出，中國實現“雙碳”目標、由能源大國邁向能源強國，需要一種能夠穿透表象、把握全局的系統性思維框架，將能源視為連接現代社會多重維度的樞紐，正是泛能源大數據的核心要義。田亞峻則從技術層面介紹了泛能源大數據的運行機制，指出該體系已由理論研究階段逐步走向實踐應用，並開始服務企業和政府部門決策。

