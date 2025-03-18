凌文：逆流而上　中國引領全球氣候治理

山東省科學技術協會主席、中國工程院院士凌文發表報告（中評社 王芊一攝） 中評社北京1月29日電（助理記者 王芊一）山東省科學技術協會主席、中國工程院院士凌文在“2026國際能源經濟可持續發展大會暨第三屆泛能源大數據學術研討會”上指出，當下中國正積極引領全球氣候治理進程，即使面對國際合作的逆流，依然保持信心不動搖、行動不停止、力度不減弱，堅持安全、低碳、清潔、高效的發展方向。



凌文指出，當前全球可持續發展目標正面臨嚴峻挑戰。2015年，聯合國通過可持續發展目標，發布《2030年可持續發展議程》，為2030年構建更美好的未來提供了明確路線圖。然而，隨著地緣政治風險加劇，全球可持續發展目標整體進展緩慢。“到2030年，全球僅有16%的可持續發展目標有望實現，其餘84%的目標進展有限甚至出現倒退。”2024年，全球平均氣溫更是首次突破《巴黎協定》所設定的1.5攝氏度溫控目標。



凌文認為，在全球可持續發展遭遇逆流的背景下，中國交出了一份來之不易的答卷，充分展現了負責任大國的擔當。近年來，中國能源消費結構持續優化，呈現出電氣化、低碳化、清潔化的轉型趨勢。據測算，到2050年，我國化石能源消費占比有望下降至44.4%，非化石能源對化石能源的替代步伐不斷加快。他指出，儘管中國實現碳達峰、碳中和目標面臨時間更緊、幅度更大、任務更重的現實挑戰，但中國始終以實際行動兌現自身承諾。



凌文還介紹了中國在未來全球氣候治理中將作出的重要貢獻。國家主席習近平於2025年9月在聯合國氣候變化峰會上宣布了中國新一輪國家自主貢獻（NDC）目標，即“1＋3＋3”一攬子目標。該目標體系圍繞溫室氣體減排、能源結構優化、清潔能源裝機規模、森林碳匯、新能源交通、碳排放交易機制以及氣候適應型社會建設等方面作出系統部署。凌文指出，“這是中國對照《巴黎協定》要求，在充分評估自身能力基礎上體現最大努力所作出的承諾”。



他表示，未來中國將繼續秉持“安全、低碳、清潔、高效”的能源發展方向，採取更加務實有力的舉措應對全球氣候變化，在全球氣候治理中持續發揮引領作用。