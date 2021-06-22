李政：中國的能源發展布局代表著未來

清華大學氣候變化與可持續發展研究院院長、低碳能源實驗室主任李政發表報告（中評社 王芊一攝） 中評社北京1月29日電（助理記者 王芊一）清華大學氣候變化與可持續發展研究院院長、低碳能源實驗室主任李政在“2026國際能源經濟可持續發展大會暨第三屆泛能源大數據學術研討會”上指出，當前各國應對氣候變化的態勢，宛如一場新的綠色工業革命正在展開，全球綠色經濟發展競賽已然來臨。中國的能源發展布局代表著未來，新能源技術、新材料製造技術和數據化技術將共同支撐中國實現“雙碳”目標，推動中國經濟高質量發展。



李政指出，能源轉型已經成為全球廣泛共識。截至2025年6月，全球已有165個國家提出“碳中和”目標或願景。2025年聯合國氣候變化大會（COP30）的成功召開，也表明大多數國家依然願意將應對氣候變化視為全人類共同面對的重要議題。



李政進一步指出，各國事實上已將應對氣候變化視為一場新的綠色工業革命和綠色經濟發展競賽。世界主要國家普遍將綠色低碳轉型作為重要發展戰略，其中較為典型的是歐盟的“綠色新政”。他表示，歐盟推行綠色新政的最終目標，是建設一個更加繁榮的社會和具有較強經濟競爭力的現代經濟體。



李政援引《紐約時報》刊發的《爭奪未來能源主導權之戰：中國正在領先》一文，分析中國在全球能源轉型中取得領先地位的原因。他認為，中美兩國的相關戰略體現了兩種不同的世界觀：美國繼續支持化石燃料經濟，希望借此壓制其他國家發展、穩固其全球霸主地位；而中國則另辟蹊徑，著眼未來，致力於成為低碳經濟的領導者。“從長期來看，美國擁抱的是過去，而中國的發展布局代表著未來。”李政評論道。



李政認為，到21世紀中期，中國現有和可預期的技術大約能夠解決三分之一的碳減排問題，仍有約三分之二的減排技術處於原始研發階段，這也說明實現碳中和是一項極為艱巨的任務。為實現這一目標，需要工業、建築、交通、農業和林業等多個部門協同發力，同時積極發展面向宏觀全局的數字技術，夯實新能源技術、新材料製造技術和數據化技術三大基礎技術體系，更好服務中國實現“雙碳”目標，促進經濟高質量發展。