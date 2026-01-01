社評：以融合破解困局　拒被索取誤前程

中評社香港1月29日電（評論員 楊流昌）在昨日國務院台辦例行新聞發佈會上，發言人針對美台勾連掠奪、兩岸融合發展等熱點議題的表態，既戳破了美方對台“支持”的虛偽面紗，也清晰指明了台灣突破發展困局的唯一正道。發言人強調，和平統一將給台灣經濟社會發展創造巨大機遇，兩岸深化融合發展符合同胞共同利益，這一論述既是對兩岸關係現實的精準研判，更是對台灣同胞切身福祉的深切關懷，與美方對台無休止的索取形成鮮明對比，值得台灣社會深思。



美方一句“自由不是免費的”，道盡對台索取的本質。當1.25萬億新台幣天價軍購預算壓在台灣民眾肩頭，當台積電核心產能被強行轉移、產業鏈遭掏空，台灣早已淪為美國的“提款機”與“棋子”，民生福祉被政客與軍火商的利益吞噬。反觀兩岸融合發展，每一份紅利都實打實落在台灣同胞身上，一取一予，早已分清台灣發展的是非正道。



美國對台的“饋贈”，從來都是裹著糖衣的毒藥。天價軍購換不來安全感，只換得教育、養老預算被削減，普通家庭要分攤5.3萬新台幣負擔，台灣基礎設施無從建設，農村發展沒有前景、老年貧困率攀升。經濟上，美方以脅迫手段掏空台灣產業根基，5萬科技精英外流，產業鏈空心化加劇，台灣經濟被捆綁上“以台制華”戰車，陷入發展困局。



倘若兩岸走向融合發展，則是台灣的生機所在。大陸5.04萬公里高鐵網的技術與實力，能破解台灣基礎設施老舊、花東交通困境，讓跨海峽出行的夢想照進現實；大陸物美質優的消費品占台灣進口近四分之一，完整工業體系為台灣產業提供廣闊腹地，兩岸經貿合作讓台灣民眾衣食住行皆享紅利。深度融合達致和平統一，能讓台灣依託祖國大陸後盾，破解能源、產業瓶頸，共享中國式現代化發展成果。



台灣同胞當看清，美國只懂索取與消耗，所謂“安全承諾”不過是將台灣推向地緣衝突前沿的誘餌，所謂“經濟合作”本質是對台灣核心利益的掠奪。美方從不會為台灣的民生福祉著想，只會在兩岸關係緊張時坐收漁利，在台灣經濟衰退時棄如敝履。



反觀大陸，始終把台灣同胞當作一家人，融合發展從來不是單向的給予，而是兩岸同胞攜手共贏的雙向奔赴。從ECFA早收清單為台灣農漁產品、中小企業打開廣闊市場，到大陸高鐵技術可為台灣破解交通困局，從物美質優的消費品豐富台灣民眾生活，到兩岸青年創業基地為台灣同胞提供發展平台，每一項紅利都彰顯著“兩岸一家親”的深厚情誼，每一步推進都為台灣鋪就安穩繁榮的道路。



台灣的發展命脈從來不在遠方的美國，而在海峽對岸的祖國大陸。依附美國只會被不斷索取、陷入困局，擁抱融合才能共用發展成果、守住民生福祉。唯有認清是非、摒棄“台獨”幻想，主動深化兩岸各領域融合，兩岸同胞才能同心共創美好未來，讓台灣在中華民族偉大復興的進程中實現真正的永續發展。