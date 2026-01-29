美國公民遭槍殺事件所涉聯邦執法人員被停職

中評社香港1月29日電／美國國土安全部28日表示，美國公民亞歷克斯·普雷蒂遭槍殺事件所涉及的兩名聯邦執法人員已被停職。



美國多家媒體援引國土安全部發言人特裡西婭·麥克勞克林的話報導，24日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市進行“移民執法”時開槍打死普雷蒂的兩名聯邦人員已被停職。該部門下屬的海關與邊境保護局發言人向媒體證實，兩人自24日起就已按照“標準程序”被停職。不過，美國邊境巡邏隊指揮官格雷戈裡·博維諾曾在25日說，事件所涉及的執法人員仍在工作。



新華社援引報導，由海關與邊境保護局職業責任辦公室牽頭的內部調查初步報告已於27日提交給美國國會相關委員會。根據這份報告，一名邊境巡邏隊隊員和一名海關與邊境保護局執法人員在衝突中對普雷蒂開了槍。報告並未提及普雷蒂是否曾試圖拔槍。



美國總統特朗普此前呼籲對普雷蒂的死因進行“公正和誠實的調查”，並將採取措施讓明州局勢“稍微降級”。但他28日在社交媒體上指責明尼阿波利斯市長雅各布·弗雷，稱其有關該市不會執行聯邦移民法的言論是在“玩火”。弗雷則反駁說：“警察的職責是保障民眾安全，而不是執行聯邦移民法。”



美國司法部長帕姆·邦迪28日在社交媒體發文稱，聯邦執法人員逮捕了16名明尼蘇達州騷亂者，“他們涉嫌襲擊聯邦執法人員”，“沒有任何事情能夠阻止特朗普總統和司法部依法執法”。



本月24日，明尼阿波利斯市再次發生“移民執法”槍擊事件，造成37歲的普雷蒂死亡，當地緊張局勢進一步升溫。不久前，美國移民與海關執法局執

法人員在明尼阿波利斯市抓捕非法移民時，開槍打死美國公民蕾恩·妮科爾·古德。