日本眾院選情調查：自民黨和維新會有望過半數

中評社香港1月29日電／共同社本月27、28兩日就第51屆眾院選舉向日本全國選民實施電話調查，結合採訪瞭解選舉公告發佈後不久的選戰初期情況。自民黨與聯合執政的日本維新會合計有望達到465個額定席位過半數的233席。若能進一步獲得支持，自民黨單獨過半數也並非遙不可及。



新黨“中道改革聯合”的勢頭不盡如人意。參政黨的議席有望大幅增加，團隊未來看到首次獲得眾院議席的希望。國民民主黨尚難看出能顯著超越公告前27席的增勢，小選區的勝負成為關鍵。 小選區中約兩成選民尚未決定投票對象，選情到2月8日投計票為止存在變數。



據共同社報導，自民黨在全部289個小選區中的約170個選區處於領先，比例代表方面也表現穩健，在小選區和比例代表方面均有望超過公告發佈前的138席和60席。維新會在其大本營大阪府以外的地區增勢有限，能否達到公告前的34席尚難預料。



新黨“中道”可能不及公告前的167席，僅在約80個小選區佔據優勢，比例代表方面亦表現平平。上次選舉中，立憲民主黨受益於自民黨派系收回扣事件的東風斬獲148席。當時與自民黨聯合執政的公明黨贏得24席。新黨效應沒有顯現。



本次電話調查共有約16.2萬人作出回答。