環時：套上馬甲也無法改變高市涉台言論非法性

中評社香港1月29日電／環球時報29日發表社評：套上馬甲也無法改變高市涉台言論的非法性。社評說，日本首相高市早苗近日在一檔電視節目中再度發表涉台言論，宣稱“如果台海發生危機，美日可能採取聯合行動撤離美日公民”，“美軍受到攻擊時，如果日本什麼都不做就逃回去，日美同盟會崩潰”。對此，中國外交部發言人1月27日嚴正回應稱，日方“沒有任何資格對中國台灣置喙”，相關言論再次暴露日本右翼勢力挑動對立、製造事端，借機推進“再軍事化”、挑戰戰後國際秩序的野心。



社評說，距去年11月7日發出所謂“存亡危機”言論僅僅兩個多月，高市不僅毫無悔改之意，反而一錯再錯，再次公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示可能介入台海問題，性質影響極其惡劣。台灣問題是中國內政，任何域外勢力都沒有資格對台灣指手畫腳，更不用說是對台灣有著長達半個世紀殖民罪行的日本。《開羅宣言》《波茨坦公告》《日本投降書》等文件都明確了中國對台灣的主權，高市早苗的把戲很低級也很惡劣，帶著一股“殖民餘孽”的味道，也是對戰後國際秩序的嚴重挑釁，威脅地區和平穩定，引發區域國家不安。



對比去年11月的言論，高市最新涉台言論中沒有直接談及日本軍事介入台海，而是把美國推到了前面，企圖通過捆綁美日同盟，打著履行同盟義務的旗號，來為日本武力介入台海製造“正當性”。然而，儘管套上了“同盟責任”的馬甲，其本質依然是通過炒作“台灣有事”，為武力干預台海局勢尋找借口。這些操作都嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重破壞中日關係政治基礎，嚴重傷害中國人民感情。這番將美日捆在一起的“受害妄想”言論，本質上是對“中國威脅論”的極致渲染，企圖變相將美國拖下水，將北約式的集團對抗思維復制到亞太地區，透露出軍國主義的復活和躁動。



社評說，在台灣問題上，高市正在進行一場關乎日本國運的致命賭博。她的挑釁言論不僅令國際社會對日本更加警惕，更引發中方一系列堅決反制。日本本國旅遊、水產品出口、高端製造業等行業遭受直接衝擊。根據日本政府觀光局近日發布的數據，2025年12月中國內地訪日遊客人數同比大幅下降約45%，全國百貨店的中國內地遊客到店人數和免稅商品銷售額均同比減少約四成。在中方核心底線上反復橫跳的行為，暴露出高市政府戰略上的短視與投機。



對高市而言，要想擺脫當前困境，唯有在台灣問題上回歸正確立場。首先，應當停止操弄台灣問題服務其國內政治的需要。高市拒不反思糾錯的態度，本質上是日本國內右翼勢力錯誤歷史觀的反映，是企圖借台灣問題實現軍事大國野心的體現。高市拿“保護僑民”來說事，更是對歷史的無知。有日本學者一語中的地指出，歷史上日本就是以“保護僑民”為借口，發動九一八事變、濟南慘案和上海事變，對中國採取軍事行動，侵害中國主權，侵略中國領土的。



其次，高市也不要妄想拿美國當擋箭牌。美日同盟作為雙邊軍事安排，其法律效力絕不能超越《聯合國憲章》對他國主權和領土完整的保護，所謂“同盟義務”更不能作為日本干涉他國內政的借口。高市早苗試圖通過綁定美國來增加對華博弈的籌碼，這種捆綁策略注定難以得逞。美國此前已拒絕為高市的涉台謬論背書，而日本國內理性力量也紛紛批評她的錯誤行徑。



再次，高市還應該切實恪守國內法律約束。將美軍在台海受攻擊視為日本“不能坐視”的前提，等於強行擴大日本《安全保障法制》中關於“集體自衛權”的解釋。這種將別國領土主權問題定義為自身“存亡危機”的行為，是對中國主權的驚人漠視，對“和平憲法”的徹底背離，對“專守防衛”原則的完全顛覆。



社評說，歷史從不寬恕傲慢的賭徒，玩火者終將自食其果。日方必須明白，日本的安全依賴美日同盟，同樣離不開穩定的中日關係。在涉及台灣等中國核心利益的問題上，從來就沒有日本“刷存在感”的空間。套上綁定美國的馬甲，既無法掩蓋其言論的非法性，更無法阻擋中國實現統一的歷史進程。中國人民愛好和平，但絕不畏懼挑釁。若高市繼續在台灣問題上玩火，那麼日本必將為此付出更加難以承受的沉重代價。