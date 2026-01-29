富權：賴清德批准陳菊辭職是為“清掃戰場”？

中評社香港1月29日電／澳門新華澳報29日發表富權文章：賴清德批准陳菊辭職是為了“清掃戰場”？以下為文章內容。



在延宕了整整一年之後，賴清德終於在昨日下午正式頒令，宣告“監察院長”陳菊已請辭，並一併辭去“國家人權委員會”主委一職，將於二月一日正式生效。這紙命令的發出，也正式宣告了陳菊將結束其監察院長的任期。陳菊早在二零二四年十二月底便因流感住院，卻又發現右側腎臟有三點五公分腫瘤，經評估後進行切除手術。不過，在手術結束後，突發左側腦血管阻塞，一度進到加護病房診治，後來情況好轉，但她也一直請假至今。而在她請假期間，職務都是由“監察院”副院長李鴻鈞代理。賴清德昨日批准陳菊請辭後，委請李鴻鈞代理“監察院長”。



本來，陳菊在因中風住院後，就第一時間即提出辭呈。但賴清德卻以“盼其安心復健、待身體狀況允許再行歸位”為由，未予批准。在這整整一年間，陳菊僅“上班”約十天，其餘時間均處於病假狀態。因而多次引起在野黨的不滿，不但是批評批評陳菊儘管長期缺席，“佔著茅坑不拉屎”，卻仍領取高額薪資，後雖主動退還部分薪資（約四百六十二萬元新台幣），但未能平息輿論怒火，指出在台灣年輕人薪資停滯、連感冒都不敢請假的現實下，陳菊卻能長期病假並享高階醫療資源，是“特權養傷”，輿論質疑：“監督者誰來監督？”而且也抨擊政治責任缺失，輿論普遍認為，陳菊作為“監察院長”，其職責重大，長期缺勤等同於“公器空轉”，而且也暴露了民進黨當局制度雙重標準，早年主張廢除“監察院”，批評其為“威權遺毒”，如今卻將其視為政治酬庸工具。因而多家媒體批評：“陳菊案不只是個人健康問題，更是一面照妖鏡，映照出台灣政治對權力的縱容、對問責的迴避，以及對監督機制的虛化。”若“監察院”淪為卸任高官的“榮譽退休所”，不僅削弱其“憲政”功能，更將加劇民眾對“民主空轉”的失望。更諷刺的是，有網友在論壇發文問“陳菊走了？”警方在四小時內查緝，依《社會秩序維護法》送辦。此舉被批評為“以打擊假消息之名，行箝制言論之實”，動搖民主根基。



昨日，賴清德終於“頂不住”了，批准陳菊的辭呈。因而此舉是賴清德“清掃戰場”之舉。其一是在“即時效應”而言，為“大法官”、“中選會”以至“監察院長”的提名獲得“立法院”同意而“清掃戰場”。如果陳菊繼續“佔著茅坑不拉屎”，就將為“立法院”在行使對“大法官”提名人的同意權，及“立法院”對正在審議的“中選會”提名人行使同意權時，使得本來就有意杯葛的在野黨黨團，更為增添投下“不同意票”的正當性及必要性理由。因此，賴清德必須“清掃”這些“障礙”，即使是仍然未能讓再次提名的“大法官”人選獲得通過，也必須讓爭議性不是很大的“中選會”提名人獲得通過。否則，編制為九名委員的“中選會”，因缺額五人未能過半而無法運作下，將會致使在今年進行的“九合一”地方選舉無法進行。

