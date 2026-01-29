聯儲局按兵不動　鮑威爾：通脹回落可減息

中評社香港1月29日電／美國聯邦儲備局在連減息三次後維持利率不變。聯邦基金利率繼續在3.5厘至3.75厘之間，符合預期。主席鮑威爾表示，經濟活動有所改進，上調有關評估，又對就業市場的憂慮有所寬減，將政策重心移向通脹風險。



Yahoo 財經消息，聯儲局主席鮑威爾在記者會上表示，與去年相比，目前對經濟增長前景的評估已明顯轉為較為樂觀，局方目前“處於良好位置”，可按經濟數據的變化，判斷未來是否以及何時調整政策利率。



“美國經濟去年以穩健步伐擴張，並在踏入2026年時保持良好基礎。儘管新增職位仍然偏低，但失業率已出現若干穩定跡象，而通脹水平則仍然略高。”他說。市場普遍預期，最早亦要到6月才會再次調整利率。



議息聲明表示，基於第三季GDP表現強勁，以及對第四季經濟增長的樂觀預期，將對經濟形勢的評估由“溫和”上調至“穩健”。



聲明形容通脹“略為偏高”，但指出就業市場正出現“若干穩定跡象”，並刪除了先前聲明中“近月就業轉差的風險上升”的表述，僅表示委員會正密切關注其雙重使命兩方面的風險。



鮑威爾表示，核心通脹在去年12月或已升至約3%，但整體走勢仍符合回落至聯儲局通脹目標的路徑。聯儲局的通脹目標為2%，鮑威爾強調，隨著關稅影響逐步消退，他對通脹最終回落至目標水平仍有信心，一旦通脹回落，聯儲局將考慮放寬政策立場。



“在假設未出現新的重大關稅上調情況下，關稅對商品價格的推升效應將會見頂，之後逐步回落。這正是我們今年內所預期看到的情況。若相關走勢如期出現，將為我們放鬆政策提供依據。”他強調，現在沒有人認為加息是局方下一步行動的基本預測。



鮑威爾強調，現時聯邦基金利率“大致接近中性水平”，並指出這一看法亦獲委員會廣泛認同：“不少同僚認為，從近期數據來看，很難說當前政策仍屬於明顯具有限制性的水平。”



反對票數目由上次的3降至2，特朗普的親信Stephen Miran以及理事Christopher Waller提出異議，認為應該減息0.25厘。鮑威爾強調，委員會對今次決定有廣泛共識。



二人同為特朗普任內委任，其中Miran於2025年9月加入理事會，其任期周六屆滿；Waller則於特朗普首個任期內獲委任，曾競逐聯儲局主席一職，但外界認為勝算不高。



被問及近期美元匯價低至4年低位，鮑威爾重申，聯儲局不會就美元走勢作出評論。



美國總統特朗普一直要求減息，白宮與聯儲局之間的緊張關係亦進一步升溫。鮑威爾早前披露，司法部已就他去年夏天有關聯儲局總部翻新工程的國會證詞展開刑事調查。特朗普不但持續公開批評鮑威爾及其同僚，亦透過人事任命影響聯儲局，並曾表示主席應在利率決策前諮詢總統。



鮑威爾強調，央行獨立性是現代民主制度的重要基石，是防止貨幣政策被政治化的關鍵保障，長遠而言符合公眾利益。



“原因在於，貨幣政策在選舉周期內，可能被用作影響經濟、以換取政治利益的工具。一旦失去這種制度安排，便很難再重建。我們目前並未失去這項獨立性，我亦不相信會失去。正正因為如此，央行制度即使並非完美，整體上仍能為公眾服務。”



另外，特朗普解僱理事Lisa Cook的官司，早前在最高法院進行聆訊。鮑威爾為自己決定出席關於Cook的高院聽證會解畫，他形容，這對聯儲局主席而言屬於相當罕見的舉動。



“這宗案件可能是聯儲局113年歷史中最重要的一宗法律案件。我在思考後認為，若我不出席，反而難以解釋原因。”他說，前主席沃爾克亦曾於大約1985年前後出席最高法院審理的案件，已有先例。