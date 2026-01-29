美媒：伊朗拒絕就民用鈾濃縮和導彈項目妥協

中評社香港1月29日電／在美國大軍向伊朗逼近之際，美國媒體28日報導說，美伊近期有過接觸，但伊朗拒絕了美國的一些談判條件，包括民用鈾濃縮和彈道導彈項目等方面，尤其是彈道導彈項目對伊朗國家安全至關重要。



美國《華爾街日報》報導說，一名伊朗高級官員說，在繼續民用鈾濃縮活動或維持導彈武器庫的權利上，伊朗不會妥協，這是伊朗防禦所必需的。



美國有線電視新聞網援引消息人士的話報導說，本月早些時候，美國和伊朗通過阿曼官員以及美國總統特使威特科夫交換過信息，討論舉行談判的可能性，但仍未取得成果。由於最近幾天特朗普政府加大軍事行動威脅，美伊之間沒有進行“嚴肅的直接談判”。



新華社引述報導，該消息人士稱，美國與伊朗談判的先決條件包括伊朗永久停止以鈾濃縮為核心的核計劃，限制伊朗彈道導彈計劃，以及伊朗停止對地區代理人的一切支持。



美國有線電視新聞網的報導稱，美伊之間“最大癥結”是美國要求伊朗限制其彈道導彈射程，伊朗則堅持只討論核項目，“雙方都陷入死胡同”。



報導還稱，一名美國官員26日表示，只要伊朗“清楚瞭解相關條件”，美國政府仍願意與其接觸，“我們的大門始終敞開……只要他們願意聯繫我們且清楚相關條件，我們隨時準備展開對話”。