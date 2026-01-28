西安行：媒體訪秦漢館　觸摸千年文脈

陝西歷史博物館秦漢館（中評社 陳思遠攝） 中評社西安1月30日電（記者 陳思遠）巍峨的殿宇坐落於高大的台基之上，對稱的雙出闕樓與博物館主體遙相輝映，長長的橫橋飛跨“銀河”直通二層平台。29日上午，2026海峽兩岸青年漢唐文化冬令營媒體團乘車抵達陝西歷史博物館秦漢館前，不禁驚嘆這座建築的宏偉氣勢。



“秦漢館由著名建築設計大師、中國工程院院士張錦秋主持設計，整體以北斗七星之勢排布七座主體建築，各建築相對獨立又通過雅致廊道有機相連。”講解員詳細介紹道，該館占地面積約300畝，建築面積達39809平方米，展陳面積10362平方米，於2024年5月18日首次開館。



走過跨水的階梯長橋，媒體團進入到秦漢館內。一進門，一副巨大的懸浮石雕便赫然映入眼簾，石雕之上，秦始皇、商鞅等秦朝重要歷史人物的雕塑栩栩如生，讓在場的人瞬間感受到跨越千年的歷史厚重感。



再往裡走，眾人便抵達“天下同一——秦漢文明主題展”展區，作為秦漢館的基本陳列，該展覽分為序廳、第一至六單元、尾廳共8個部分，以清晰的脈絡、豐富的文物，從政治制度、經濟發展、思想奠基、文化融合等多個維度，全面展現秦漢文明的璀璨成就與深遠影響。



在講解員的介紹下，媒體團近距離觀賞了彩繪雁魚銅燈、鎏金銅蠶、錯金杜虎符等多件國寶級文物。其中，兼具實用性與環保理念的彩繪雁魚銅燈令人稱奇，青銅鑄造的雁首銜魚造型靈動逼真，煙管可將燃燒後的煙氣導入雁腹，通過腹內清水過濾淨化，彰顯著古人的非凡智慧與環保意識。

