鮑威爾建議繼任者“勿捲入選舉政治”

中評社香港1月29日電／美國聯邦儲備委員會28日結束為期兩天的貨幣政策會議，宣佈將聯邦基金利率目標區間維持在3.5%至3.75%之間不變，符合市場預期。美聯儲主席鮑威爾會後迴避有關自己未來去向的提問，但建議繼任者不要捲入政治紛爭。



美聯儲決策機構聯邦公開市場委員會在會後發表聲明說，現有指標顯示美國經濟活動在“穩健擴張”，但經濟前景的不確定性仍在高位。就業增長持續低迷，失業率有一些企穩跡象，通脹仍處較高水平。



鮑威爾在當日下午舉行的發佈會上表示，美聯儲未來的貨幣政策決定將基於新的數據。



公告顯示，聯邦公開市場委員會12名成員中，支持當日貨幣政策會議決定的有10人，投反對票的是美聯儲理事斯蒂芬·米蘭和克里斯托弗·沃勒，二人主張降息25個基點。



新華社報導，鮑威爾說，當前聯邦基金利率大體上為“中性”。去年12月美國核心通脹率很可能達到3%，預計關稅影響將在今年年中達到峰值。若物價如此前預期在今年觸頂並開始回落，意味著美聯儲有可能放鬆貨幣政策。若勞動力市場未能企穩，美聯儲也會降息。



鮑威爾迴避了有關新任美聯儲主席提名後過渡期、近期美元匯率波動和他自己遭受刑事調查等話題的提問。不過，他表示，如果央行失去獨立性，將很難恢復。他本人和同事均強烈致力於維護美聯儲獨立性。



鮑威爾還對下一任美聯儲主席提出建議：“不要捲入選舉政治。不要這麼做。”



美國司法部9日向美聯儲送達傳票，威脅對鮑威爾2025年6月在參議院銀行委員會就美聯儲辦公樓翻新項目作證一事提起刑事訴訟。鮑威爾隨後發表聲明說，美國聯邦檢察官對其相關指控都是“借口”，直言遭調查是因為美聯儲“沒有遵從總統意願”來設定利率。



芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具顯示，截至28日下午4時，市場認為美聯儲在下次貨幣政策會議上維持利率不變概率為88.6%，高於前一日的82.7%。