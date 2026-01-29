今年春運跨區域人員流動量預計將達95億人次

中評社香港1月29日電／2026年春運將於2月2日啟動。記者從1月29日國新辦舉行的新聞發布會上獲悉，今年春運期間全社會跨區域人員流動量預計將達95億人次，創歷史新高。



新華社報導，國家發展改革委副主任李春臨在發布會上介紹，今年春運期間，自駕出行將繼續處於主體地位，占比達八成左右。鐵路、民航客運量預計分別達到5.4億人次和9500萬人次，總體規模和單日峰值均有望超過歷史同期的峰值。



在增加運力方面，鐵路實施了新的列車運行圖，預計客流高峰日最高可開行旅客列車超過1.4萬列，客座能力同比增長5.3%。民航重點增加前往樞紐機場、熱門旅遊地的航班，預計日均保障航班1.94萬班次，同比增長5%。公路加強對熱門旅遊地、農村客運等方面的運力投放。水路加強海南省和廣東省之間的瓊州海峽等重點航線的運力保障。



在服務保障方面，鐵路、公路、水路、民航領域各單位將加強運輸方式間信息共享和服務銜接，做好中轉和夜間到達旅客的服務，優化購票安檢、候乘換乘服務。交通運輸、公安等部門將加強運行監測，做好高峰期指揮疏導和出行提示，全力保障道路暢通。加強自駕出行服務保障，落實好重大節假日期間免收小型客車通行費政策，提升高速服務區保障能力，特別是充電保障能力。



“相關部門和單位將認真履職盡責，加強協同配合，全力保障旅客平安順利出行。”李春臨說。