國防部1月例行記者會內容全文

國防部記者會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京1月29日電（記者 海涵）國防部1月29日下午舉行例行記者會，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校就中俄兩軍關係、美國2026年版“國防戰略報告”、台灣問題、日本擴軍備武動向等回答中外記者提問。以下為文字實錄：



蔣斌：大家下午好！歡迎參加國防部例行記者會。我沒有主動發布的信息，請大家提問。



記者：據報導，中央軍委主席習近平日前簽署命令，發布《軍事理論工作條例》。請進一步介紹《條例》內容特點。



蔣斌：《軍事理論工作條例》聚焦加快推進軍事理論現代化，有4個特點：一是適應新體制新編制要求，構建權責清晰、分工明確、科學高效的組織管理體系。二是對軍事理論項目管理全流程作出系統性規範，為各級開展理論研究攻關提供基本依據。三是貫通理論研究與成果運用鏈路，增強研以致用、以用促研效果，不斷提升軍事理論對戰鬥力的貢獻率。四是推動完善支撐保障基礎，統籌規範軍事理論研究力量、條件建設、學科知識、學術交流等事項，充分激發軍事理論創新活力動力。《條例》出台對全面加強軍事理論工作、建設中國特色現代軍事理論體系發揮重要作用。



記者：據報導，近日中俄防長舉行視頻通話，雙方就繼續加強兩軍關係交換了意見。請問發言人有何評論？



蔣斌：1月27日，國防部長董軍與俄羅斯國防部長別洛烏索夫舉行視頻通話，就落實兩國元首共識、深化兩軍務實合作充分交換意見。今年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年，也是《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年。近年來，在兩國元首戰略引領下，中俄關係保持高水平發展，兩軍各領域各層級交流合作成果豐碩，為維護國際和地區穩定發揮了重要作用。