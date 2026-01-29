國防部答中評：“倚外謀獨”不過自我安慰

國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校（中評社 海涵攝） 中評社北京1月29日電（記者 海涵）美國防部新版《國家防務戰略》中未提及“台灣”，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校1月29日在例行記者會上就此回答中評社記者提問。他指出，我們早就說過，民進黨當局“倚外謀獨”不過是在自我安慰，甘當“棋子”難逃“棄子”宿命。



美國國防部日前發布新版《國家防務戰略》，島內輿論注意到，其中沒有提及“台灣”。有評論認為，從權威智庫蘭德公司建議白宮支持中國的“漸進式統一”開始，美方出台的新版《國家安全戰略報告》和國防授權法案等重要文件中的涉台內容，都體現出戰略後撤的信號。去年12月，美國國防部發布的報告亦承認，美軍其實無力“保台”。



蔣斌就此回答中評社記者提問時表示，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。中方維護國家主權、安全和領土完整的決心意志堅定不移。我們早就說過，民進黨當局“倚外謀獨”不過是在自我安慰，甘當“棋子”難逃“棄子”宿命。



在當天記者會上，還有記者問及，1月27日，台立法機構中國國民黨黨團與台灣民眾黨黨團再次否決了民進黨當局提出的1.25萬億元新台幣“防務特別預算”。據台媒報導，這是該案第十次被封殺，意味著該案在本會期通過已無望。



蔣斌就此指出，民進黨當局巧立名目、愚弄民眾、大搞“黑箱操作”，揮霍台灣老百姓的血汗錢養肥外國軍火商，並借機斂財腐敗，這種醜惡行徑早已不得人心。1.25萬億買不來所謂的“安全”，只會進一步掏空台灣，並加速把台灣推向兵凶戰危的險境。“台獨”勢力謀“獨”挑釁越猖獗，越會更快走向滅亡。