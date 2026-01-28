社評：美新版國防戰略報告綜合隱蔽牽制中國

美國國防部大樓（網絡資料圖） 中評社香港1月30日電（評論員 郭至君）當地時間1月23日，五角大樓發佈了新版《國防戰略報告》，但字裡行間完全沒有提及台灣，和過去幾年的報告內容頻繁提及的風格完全不一樣，這一變化被不少觀察家敏銳地發現，也有了各種各樣的猜測和分析。我們認為，這種語言上的軟化其實不代表特朗普政府在台灣事務上有所“放棄”，而是採取了更綜合、更隱蔽的方式來牽制中國。



首先，所謂“美台關係史上最好”已不再，台灣社會需清醒。



“美台關係史上最好”，這是自蔡英文執政時期就被民進黨豎起的一面“倚外謀獨”的大旗。然而，從特朗普重返白宮以來，台灣經濟遭受了他的關稅大棒，台積電及台灣半導體產業鏈幾乎被連根拔起遷移赴美，台灣民眾沒有選擇地必須開放美國萊豬進口……更不要論連年來不斷加高的台灣防務預算和對美投資，民進黨給了美方過去從未有過的真金白銀，但得到的待遇比過去還不如，這是美國的“薄情”還是台灣的“一廂情願”？



2022版的《國防戰略報告》將台灣問題作為中美競爭及安全風險的核心例證之一，並給出了具體承諾；而2026版則明確的、有意識地對此保持沉默。很顯然，美國的總體戰略目標已經變化，對於中國，它的目前設定是偏向與中國實現戰略穩定，尋求和平繁榮互惠關係，當然也就不希望觸及台海這個核心敏感話題，碰觸到中國的紅線，引發中國的不滿。事實上，不要說台灣，近年來對歐盟、加拿大以及其他曾經可謂是堅固的盟友夥伴，美國都展現出高度以自身政治與利益為中心，隨時重新議價的作風。因此，我們勸誡台灣社會要看的清美國的變化，避免盲目樂觀，將台灣的安全發展建立在完全不會兌現的單一期待上。

