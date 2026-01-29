中國發佈多項標準助網絡表演行業健康有序發展

中評社香港1月29日電／網絡表演是網絡文化的重要組成部分。《網絡表演經紀機構運營服務要求》《網絡表演團體直播運營管理要求》等多項標準近期陸續發佈，推動行業規範化專業化發展。



經紀機構作為連接網絡平台與主播的關鍵一環，其影響力日益增強。然而，部分機構運營服務不規範，出現了虛假宣傳、誘導消費、對簽約主播管理不力等現象。在此背景下，國家市場監督管理總局（國家標準化管理委員會）批准發佈《網絡表演經紀機構運營服務要求》國家標準。此項標準由文化和旅遊部提出，中國演出行業協會聯合業內制定，將於2月1日起正式實施。



新華社報導，針對行業痛點，標準設定了嚴格的防護底線，要求網絡表演經紀機構應建立專門的未成年人打賞識別與防護機制，主動提供打賞風險提示和消費管理指導；在用戶互動與消費環節，標準提出禁止虛假宣傳、數據造假、欺詐打賞等行為，強調須引導理性消費，杜絕暗示或鼓勵用戶通過借貸、透支等方式消費。



作為多人協同的演藝直播形式，“團播”正成為線上文化演出市場的重要增長點。為進一步加強行業自律、提升團播內容質量，中國演出行業協會近日發佈《網絡表演團體直播運營管理要求》團體標準，明確團播運營主體的管理責任與操作規範。



標準對直播畫面、音質、設備、網絡環境等提出具體要求；強調服化道的專業性、安全性、適宜性與文化適配性；同時還對信息安全、未成年人保護、表演者身心健康等方面作出規範。



業界人士認為，網絡表演行業多項標準發佈實施，有利於規範市場秩序，營造公開透明、清朗向上的網絡生態環境，保護從業人員合法權益和未成年人身心健康，推動文化新業態可持續發展。