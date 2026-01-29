台灣青年探訪福州熊貓世界　聆聽兩岸交流故事

中評社香港1月29日電／大熊貓“榮耀”趴在木架旁慵懶地舒展身姿，“艾倫”悠閒地啃著翠綠竹葉，雙胞胎大熊貓“啟程”和“啟航”在園區內追逐嬉戲，吸引參觀者不斷拍照留影。日前，40名榕台青年走進新近開放的福州熊貓世界，近距離觀賞大熊貓，探尋兩岸共同守護大熊貓的動人故事。



走進大熊貓科普館，柔和的燈光照亮了一幅幅承載著兩岸情誼的珍貴影像。講解員介紹，大陸贈台大熊貓“團團”患病期間，福州熊貓世界毫無保留地分享了珍貴治療經驗，為台北動物園的救治提供關鍵技術支撐。



“榕台協作治療大熊貓‘團團’的故事，讓我真切感受到兩岸同胞間守望相助的真摯情誼。”台灣青年龔鈺婷感慨道，“今天親眼見到這些可愛的大熊貓，聆聽兩岸專家同心協力、守護生命的故事，正是兩岸融合發展最生動而美好的模樣。”



台青洪阡嫚說：“大熊貓不僅是珍貴的動物瑰寶，更是聯結兩岸的友好使者。兩岸同胞對美好事物的熱愛是相通的，這份共同的情感正是我們攜手前行的堅實基礎。”



新華社報導，此次參訪是福州市“榕耀青村”品牌系列活動之一。參觀結束後，福州市青年創業促進會項目部負責人為台灣青年深入解讀2026年福州市最新推出的創業補貼、住房保障等惠台政策，台青們圍繞“熊貓IP+台企品牌+鄉村振興”展開熱烈研討。



台青蔡佩紜結合自身從事設計文創的經驗分享道：“大熊貓形象溫暖、友好，極具文化價值，我正思考如何將大熊貓IP與台灣品牌的設計理念相結合，開發富有故事感的鄉村文創產品，助力地方文旅產業升級。”



共青團福州市委書記林敦表示，這次榕台青年參訪活動以“熊貓情緣”為紐帶，重溫了榕台十餘年熊貓保育的協作佳話，碰撞出熊貓IP與鄉村振興的智慧火花，激勵兩岸青年同心同行、共創未來。