中國足協“假賭黑”罰單：73人終身“禁足”

中評社香港1月29日電／29日，公安部、國家體育總局、中國足協在北京聯合召開足球行業“假賭黑”問題專項整治行動新聞發布會，通報公安機關依法嚴肅查處足球領域賭球、假球等違法犯罪情況，以及中國足協對涉案人員和俱樂部的紀律處罰情況。陳戌源、李鐵等73人被終身禁止從事足球活動，天津津門虎等13家俱樂部被扣除2026賽季積分並罰款。



新華社報導，中國足協紀律處罰公告中稱，對經人民法院認定構成犯罪的73人給予終身禁止從事任何與足球有關的活動的處罰，其中包括中國足協原黨委書記杜兆才、中國足協原主席陳戌源、中國男足國家隊原主教練李鐵、中國女足國家隊原主教練郝偉、中國男足原隊員秦升。此外，還對艾爾帕提·米吉提等3人給予禁止從事任何與足球有關的活動五年的處罰。



13家受處罰俱樂部包括2026賽季9家中超俱樂部和4家中甲俱樂部。中超俱樂部中，天津津門虎扣10分並罰款100萬元、上海申花扣10分並罰款100萬元、青島海牛扣7分並罰款80萬元、武漢三鎮扣5分並罰款80萬元、山東泰山扣6分並罰款80萬元、河南隊扣6分並罰款60萬元、浙江隊扣5分並罰款60萬元、上海海港扣5分並罰款40萬元、北京國安扣5分並罰款40萬元。



中甲俱樂部中，長春亞泰扣4分並罰款20萬元、梅州客家扣3分並罰款20萬元、蘇州東吳扣3分並罰款20萬元、寧波隊扣3分並罰款20萬元。



中國足協負責人強調，中國足協將始終保持嚴的基調不動搖，以“零容忍”的態度持續懲治足球領域各類違規違紀問題。



公安部治安管理局負責人表示，將持續會同體育行政部門，保持依法嚴查、嚴打高壓態勢，切實配合推動相關工作走深走實。



國家體育總局競體司負責人表示，會進一步壓實各級體育行政部門、足球協會，以及中足聯行業監管責任，強化系統施治、提升監督效能，持續鞏固拓展“假賭黑”治理的成效。