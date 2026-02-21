彭韜語中評：台青是兩岸和平交流重要紐帶

華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任彭韜教授接受中評社記者專訪（受訪者提供） 中評社香港2月21日電（助理記者 王教仁）近年來，兩岸交流日益加深，越來越多的台灣青年選擇來到大陸實地感受大陸的發展與繁榮，切身體會同一民族、文化帶來的親切感。但由於民進黨政府近年來對兩岸交流交往的阻撓，一些台青也對大陸存在著負面的刻板印象。華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任彭韜日前就此接受中評社記者專訪時表示，解構“台獨”敘事、破解台青“身份異化”困境需要從“同根同源”的中華文化入手，通過結合台青的興趣取向，優化兩岸交流形式和配套政策，讓更多台青願意來、留得住，帶動更多台灣同胞加入形成兩岸命運共同體的進程之中。以下是專訪全文：



台青交流跨越海峽阻隔 解構“台獨”敘事以中華文化正本清源



中評社：您認為當下台青為什麼能成為兩岸和平交流的重要紐帶？



彭韜：台青信息獲取能力強，思想較老一輩台灣人更開放，當今大陸市場對台青而言大有可為。更重要的是，“同根同源”的文化背景讓兩岸青年的聯結更加緊密。



在兩岸交流的過程中，良好的媒介素養成為台青得天獨厚的優勢。台青可以通過互聯網平台與大陸青年交流，微信、微博、嗶哩嗶哩等平台成為兩岸青年交流的主陣地，他們能夠更直接接觸有關大陸的真實信息。因此，在現在信息爆炸的背景下，台青獲取渠道比以往更容易，也更容易打破台當局設下的信息繭房。



與老一輩台灣人不同，台青思想更開放，更願意親自來大陸“看一看、闖一闖”。老一輩台灣人受制於時代局限，對大陸政治、政策的理解存在天然隔閡，而成長於互聯網時代的台青，則更願意通過與大陸青年溝通或者親自到大陸的方式瞭解大陸。對台青而言，大陸出台的一系列同等待遇政策為他們求學、就業、創業、生活、發展也提供了廣闊的舞台和公平競爭的環境。



兩岸交流的背後，更深層次的動因是“同根同源”的中國文化。兩岸都說中國話、寫中國字、過中國節，大陸七八十年代人聽著台灣歌長大，如今的台青同樣深受大陸流行文化的影響。共通的中華文化在兩岸交流中具備跨語境的傳播能力，而台青作為兩岸交流中年輕有活力的群體，自然可以被寄予突破台當局重重阻撓、實現兩岸文化融合的希望。

