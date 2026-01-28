中評鏡頭：踏西安古城墻　賞碑刻藝術風華

西安永寧門（中評社 陳思遠攝） 中評社西安1月30日電（記者 陳思遠）冬日細雨夾雜著片片雪花，將古都西安籠罩在一片溫潤的朦朧之中。29日下午，2026海峽兩岸青年漢唐文化冬令營媒體團先後參訪了西安古城墻與碑林博物館，在青磚黛瓦間品讀歲月滄桑，在碑刻墨香中感悟文明傳承。



作為中國現存最完整的古代城垣建築，西安古城墻承載著600餘年的厚重歷史記憶。它始建於明朝初年，以唐皇城為基礎修建而成，歷經明、清及近現代的多次整修，得以完整保留至今的恢弘風貌。



漫步古城墻之上，全長13.74公里的城垣蜿蜒舒展，墻體底寬15至18米、頂寬12至14米，寬闊的墻面可並行兩輛馬車，盡顯古代軍事防禦工程的宏偉與精巧。城墻之上，城門、城樓、角樓、敵樓錯落分布，每一處建築都鐫刻著歷史的印記。



雨雪的映襯下，古城墻上的特色彩燈更顯靈動，為灰色的城墻增添了濃鬱的喜慶氣息。據講解員介紹，這些彩燈均由自貢工匠精心製作，自元旦以來正式向市民遊客開放，展出將持續至今年3月份。恰逢2026馬年，彩燈設計中融入了大量馬元素，其中一尊巨型彩燈馬造型宏偉，高度堪比城墻，成為冬日古城墻上一道極具辨識度的風景線。



從古城墻文昌門下城後，步行幾分鐘便抵達了碑林博物館。走進碑林博物館，仿佛步入一座千年書法藝術殿堂。館內現收藏有自漢代至今的碑石、墓志近3000件，展出1089件，收藏數量居全國之首，且藏品時代系列完整，時間跨度長達2000多年，完整呈現了中國古代碑刻藝術的發展脈絡。



參訪過程中，一件件珍貴的碑刻文物令人駐足贊嘆：被譽為露天巨型“教科書”的《石台孝經》，兼具極高的歷史與文化價值；有著“天下第一名鐘”美譽的景雲鐘，音質雄渾悅耳，承載著唐代的禮樂文化；此外，館內還珍藏著歐陽詢、顔真卿等歷代書法大家的真跡碑刻，一筆一劃間盡顯書法藝術的精妙與韵味。參訪者們放慢腳步，仔細端詳每一塊碑石上的文字與紋飾，在斑駁的刻痕中品讀歷史故事，在遒勁的筆墨中感受中華書法的博大精深，深切體會到古代文人墨客的家國情懷與文化追求。

