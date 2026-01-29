】 【打 印】 
中評現場：香港旅遊博覽會開幕
“香港旅遊博覽會2026”29日香港會議展覽中心開幕（中評社 盧哲攝）
　　中評社香港1月29日電（記者 盧哲）由展覽集團主辦、香港旅遊業議會協辦的“香港旅遊博覽會2026”29日香港會議展覽中心開幕。博覽會為期四天，匯聚超過40間旅行社和郵輪公司，推出超過200條旅行路線的旅遊產品及優惠，為市民及遊客提供一體化的旅遊平台。

　　在當天的開幕典禮上，香港特區政府文化體育及旅遊局（文體旅局）局長羅淑佩致辭表示，香港作為旅遊目的地，去年取得非常好的成績。香港去年接待近5000萬人次旅客，較二○二四年多百分之十二。內地旅客有近3800萬人次，按年增加約百分之十一；非內地旅客為1210萬人次，按年增幅約百分之十五。

　　羅淑佩說：“這全賴政府及旅遊業界同心協力、不斷提升及豐富我們的旅遊產品及服務，為旅客提供多元化的旅遊體驗，讓他們感到賓至如歸。”

　　羅淑佩還提到，在出境方面，由於香港機場的三跑系統正式投入服務，航班數量與二○一八及一九年相比，去年已經回復到百分之八十一。展望今年，機場航班會再錄得升幅，達到百分之八十六。
　　 
　　羅淑佩表示，作為中外文化匯聚的國際大都市，香港擁有得天獨厚的旅遊資源。全球旅遊趨勢快速變化，香港無論業界或是景點，都須擁抱創新，持續提升服務質素，與時並進，一些以前可能大家耳熟能詳的路線或行程，現在需要推陳出新。

　　“我鼓勵業界繼續發揮創意，設計更多多元化、有深度、有特色的旅遊產品，吸引更多旅客來港使用我們的旅遊產品，同時我們亦可以積極推動‘一程多站’模式，將大灣區城市串連起來，令旅客可以一次過可以有多重精彩體驗。” 


