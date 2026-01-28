姚柏良答中評：港旅遊業可發揮內聯外通作用

香港特區立法會議員、香港中旅社董事長姚柏良（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月30日電（記者 盧哲）香港特區立法會議員、香港中旅社董事長姚柏良29日接受中評社記者專訪時表示，香港不僅是優質的旅遊目的地，也可作為外地遊客出遊的橋樑、樞紐點，發揮內聯外通的作用。他認為，香港要真正做到內聯外通的樞紐功能，最迫切的是要持續鞏固加強航空樞紐的角色，增加航線航班。



由展覽集團主辦、香港旅遊業議會協辦的“香港旅遊博覽會2026”29日香港會議展覽中心開幕，博覽會為期四天，匯聚超過40間旅行社和郵輪公司，推出超過200條旅行路線的旅遊產品及優惠，為市民及遊客提供一體化的旅遊平台。中評社記者在現場看到，博覽會首日，場內已經人潮湧動，各大參展商攤位都十分熱鬧，有的甚至排起長隊。



據介紹，香港作為旅遊目的地，2025年取得亮眼成績。香港去年接待近5000萬人次旅客，較二○二四年多百分之十二。內地旅客有近3800萬人次，按年增加約百分之十一；非內地旅客為1210萬人次，按年增幅約百分之十五。



香港特區立法會議員、香港中旅社董事長姚柏良在接受中評社記者專訪時指出，香港不僅是優質的旅遊目的地，也可以作為外地遊客出遊的橋樑、樞紐點。“香港一直都是一個樞紐城市，通過我們的國際航空樞紐、航運樞紐，人流物流資金流都可以通過香港的樞紐功能得到往來交流。”



姚柏良說，香港旅遊業也可用好、發揮好內聯外通的作用，“例如我們粵港澳大灣區其他城市的居民，或是內地其他省份的旅客等等，他們可以來到香港，通過參與我們香港旅遊業界很好的產品，從而走出去，享受優質的旅遊服務。同時，香港旅遊業也可以把很多海內外的旅遊產品推薦給香港的市民，讓香港市民擁有多種休閒度假的選擇，這也對提升市民的生活幸福感很有幫助。”