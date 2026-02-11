只算眼前賬　黃平論特朗普兩任期一貫性

香港中國學術研究院院長、教授黃平（中評社 陳思遠攝） 中評社香港2月15日電（中評社報導組）香港中國學術研究院院長、教授黃平不久前在中評思想者論壇上表示，特朗普前後兩個任期具有一貫性，就是只算經濟賬、眼前賬、直接賬，所謂“美國優先”意味著“世界其次”，也指的是“美洲優先”，整個美洲或所謂西半球都是美國優先的“勢力範圍”。



特朗普看似不可預期 實則與當年《交易的藝術》一以貫之



黃平表示，特朗普二度當選，從第一任就提出“美國優先”、“讓美國再次偉大”，走到今天的“新門羅主義”（有人稱為“唐羅主義”），在新版《國家安全報告》中體現很鮮明。



他指出，特朗普第一屆剛上任時，很多人只從他的個性上去研判，認為他朝令夕改、出爾反爾、喜怒無常、不可預期，因此很難打交道。實際上，這背後有一以貫之的東西，概括地說就是所謂“美國優先”、和“讓美國再次偉大”，再一個一以貫之的，可以追溯到他當年《交易的藝術》，也就是算經濟賬、眼前的賬、直接的賬。



“美國第一”亦是“世界第二” 特朗普不願對國際事務大包大攬



黃平分析，從特朗普第一屆，到現在第二屆，雖然中間經歷了拜登時期，但特朗普在“美國優先”從而試圖“讓美國再次偉大”，以及總是用經濟賬、眼前賬、直接賬來處理對外關係，是一貫的。“美國優先”和“讓美國再次偉大”，雖然聽起來只是兩句口號，但是邏輯非常清楚。特朗普剛提出這個口號時，有把它翻譯成“美國第一”的，如從漢語上理解，“美國第一”似乎沒有什麼新鮮的，美國從來就是要當“老大”，看不出與前任有什麼區別。



但他認為，特朗普的意思恰好是“美國第一、世界第二”，或曰“美國優先、世界其次”，也就是說他要集中精力處理美國自己的事，至於國際上的事，世界上的事，只要不符合他所計算的經濟賬、眼前賬、直接賬，只要美國總在這些世界上的事上大包大攬，那就是花冤枉錢，就不應再做下去。



黃平表示，即便是跨大西洋關係，這種向來被美國和歐洲認為是“最鐵”的關係，特朗普也不願意承擔“老大”的責任和義務，至少明確要求其他北約國家提高防務預算，不能總是由美國幫他們保安全。

