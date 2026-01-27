中評現場：香港寵物節開幕 建寵物友善城市

香港寵物節2026開幕式現場合影（中評社 王教仁攝） 中評社香港1月30日電（助理記者 王教仁）由展覽集團主辦、全港最大型公眾寵物展覽“香港寵物節2026”於今日下午在香港會議展覽中心盛大舉行。博覽今年設有近1,000個展位，為參觀人士提供一站式選購各類寵物糧食、飲料、服飾、玩具、美容護理、清潔用品、保健藥物及籠舍等。



“香港寵物節2026”開幕式現場，展覽集團主席王學譜致歡迎辭，主禮嘉賓商務及經濟發展局副局長陳百里博士致辭。



王學譜在歡迎辭中介紹，全球寵物行業持續增長，2026年全球寵物食品市場規模預計將達1,344.6億美元。香港方面，目前有超過24萬住戶飼養寵物，總數超過40萬。帶動龐大相關消費。隨著政府積極推動寵物友善政策及優化檢疫措施，業界正迎來嶄新機遇。未來，我們將繼續推動業界交流與創新，攜手建設更共融的寵物友善城市。



據悉，今年寵物節首度聯乘香港故宮文化博物館，在場內打造“古埃及文明大展─埃及博物館珍藏”專區，將高達2.5米的法老貓巨型裝置帶到會場，並限量發售人氣法老貓主題產品。螳螂活體展覽“螳潮匯展2：與龍同行”也重新回歸，展出近50種螳螂品種，包括十多種新品種。



博覽亦設有多個寵物主題展區及多項活動，包括“懷舊金魚街”、“文地貓茶餐廳”x美樂士多打卡點、“狗狗全運會”、“第十五屆CFA冠軍貓展”，以及一系列寵物健康講座和寵物訓練示範等。展覽期間亦將舉行“MoCity毛城城我最喜愛寵物品牌大獎2025”頒獎典禮，表揚優質品牌，推動業界發展。