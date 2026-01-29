韓貿易代表啟程赴美將討論關稅問題

中評社香港1月29日電／韓聯社報導，美國總統特朗普單方面宣稱將上調對韓關稅後，韓國產業通商部通商交涉本部長（貿易代表）呂翰九29日啟程赴美，將與美國貿易代表賈米森·格裡爾等主要人士探討關稅問題等韓美經貿事宜。



呂翰九當天在仁川國際機場接受採訪時表示，他將瞭解美國政府和國會動向，從多個角度尋找合理的解決方案。被問及特朗普聲稱將上調對韓關稅的背景，呂翰九表示，美方似乎認為韓國國會的相關立法進程遲緩，導致韓美貿易協議未能順利得到落實。他將向美方說明韓國國會情況，以及與美國的不同之處等。



此外，日前赴加拿大出差的產業部長官金正官當天臨時轉赴華盛頓。他將於29日（當地時間）會晤美國商務部長霍華德·盧特尼克，瞭解特朗普相關發言的意圖。金正官表示，聽說美方對韓國國會的相關立法進程感到不滿，他將向美方清楚說明國內立法進程，以防美方產生誤會。



當地時間26日，特朗普在社交網站“真實社交”（Truth Social）上發文稱，韓國國會尚未完成落實韓美貿易協議所需的法律程式，因此我將把針對韓國汽車、木材、藥品以及其他所有品目的對等關稅稅率從15%上調至25%。次日，特朗普稱“將與韓方共同探索解決方案”，暗指有意與韓方通過對話解決問題。