現貨黃金單日大漲　華爾街投行：長期仍看漲

中評社香港1月29日電／1月29日，全球金融市場目光聚焦貴金屬市場，現貨黃金再度成為耀眼“明星”。當日，現貨黃金日內最高報5595.41美元／盎司，漲幅達3%，強勢突破此前高點，續刷歷史新高。與此同時，現貨白銀也不甘示弱，突破119美元／盎司，日內漲幅2%。



環球網報導，黃金此輪連續新高走勢並非偶然，背後有著諸多複雜且深刻的驅動因素。從宏觀經濟層面來看，全球地緣政治局勢的不穩定猶如高懸的達摩克利斯之劍。地區衝突此起彼伏，貿易摩擦時有發生，這些不確定性使得投資者對風險資產的偏好大幅降低，轉而尋求更為安全穩健的投資品種。而黃金，作為歷史悠久的避險資產，自然成為了資金湧入的“避風港”。



貨幣政策也是影響黃金價格的關鍵因素。當前，全球主要經濟體的貨幣政策環境寬鬆。美聯儲的利率政策走向牽動著市場的神經，儘管存在諸多不確定性，但市場普遍預期其貨幣政策將維持在相對寬鬆的態勢。其他各國央行也紛紛採取寬鬆措施以刺激經濟增長，大量流動性注入市場，在推高資產價格的同時，也進一步凸顯了黃金的保值屬性。



在這波黃金上漲行情中，華爾街各大投行紛紛發表了對黃金的樂觀預測，為這輪漲勢增添了更多看點。



高盛將2026年12月黃金目標價上調至5400美元／盎司，春季甚至可能觸及6000美元／盎司。該投行指出，由於“國家財富”驅動的多元化配置，各國央行持續增加黃金儲備，為金價提供了堅實的實物需求底部。同時，私人投資者因美國財政赤字的無序擴張和關稅政策的不確定性，產生的“恐懼”需求也推動資金流向黃金，以對衝全球政策風險。只要美國財政紀律未見改善，這種基於貨幣貶值恐懼的配置就不會停止，金價的底部已被永久性抬高。



摩根大通強調，央行需求對金價並不敏感。即便金價突破5000美元，各國央行為了實現外匯儲備“去風險化”，依然會持續買入黃金。此外，全球債務規模的膨脹使得“貨幣貶值交易”成為主流，黃金作為唯一沒有交易對手風險的資產，其溢價將持續上升。該投行預測2026年第四季度黃金均價將達5055美元／盎司，2027年看至5400美元／盎司。



美國銀行通過復盤過去四次黃金大牛市發現，金價在43個月中的平均漲幅高達300%。結合當前情況，該投行給出春季目標價6000美元／盎司，並建議投資者“忘記5000”。其還深入分析了礦業供應，預測2026年北美主要黃金礦商產量將下降，成本上升，從供給端為金價提供支撐，同時明確表示黃金是2026年投資組合中的“主要對衝工具”。



花旗集團設定了不同的情景預測。基準情景下（50%概率），隨著關稅擔憂緩解和全球經濟軟著陸，金價可能在年內呈現“磨底”或中性震蕩態勢；但在牛市情景下（30%概率），若美國陷入滯脹或美元指數因美聯儲激進降息大幅崩盤，金價將在2026年底穩步升至5000美元，並在2027年衝擊6000美元。



德意志銀行認為地緣政治和經濟不確定性引發投資者向避險資產“恐慌性逃離”，資金湧入黃金市場。同時，金銀比的修復以及中國需求對貴金屬板塊的支撐，將推動2026年黃金價格看至6000美元／盎司，替代情景下甚至可能觸及6900美元／盎司。



法國興業銀行此前預測可能過於保守，該行分析師指出，當前黃金上漲由美聯儲降息預期、政策不確定性以及持續的投資需求三大因素共同驅動。只要這些驅動力不發生根本性逆轉，金價就沒有理由停止上漲，並將年底目標價上調至6000美元。



瑞銀強調官方部門（央行）和私人投資者的雙重買入是推動黃金上漲的雙引擎。預測2026年央行購金量將達到950噸，幾乎鎖定全球供應的很大一部分。同時，隨著美國實際利率下降和財政赤字常態化，黃金作為“處於信用體系之外的資產”，戰略配置價值達到歷史頂峰，2026年前三季度黃金價格將維持在5000美元／盎司附近，若風險加劇可達5400美元／盎司。



綜合來看，隨著黃金價格連續突破新高，這些投行的觀點得到了市場的初步驗證，也更加堅定了他們對黃金後市的樂觀預期。他們認為，當前推動黃金上漲的核心邏輯並未改變，甚至有進一步加強的趨勢。地緣政治風險短期內難以得到有效化解，貨幣寬鬆政策也將持續為黃金市場注入動力。



對於普通投資者而言，黃金的持續上漲既帶來了機遇也帶來了挑戰。在資產配置中適當增加黃金的比例，可以有效分散風險，實現資產的保值增值。然而，市場波動始終存在，投資者也需警惕短期價格回調的風險。



國金證券分析認為，綜合高盛、瑞銀等頂級機構觀點，中長期向上趨勢基調未改，目標價持續上調；但短期處於歷史高位，技術面超買與情緒擁擠，高波動、高回調風險需高度警惕。長期投資者無需糾結短期波動，核心驅動邏輯未變，深幅回調仍是戰略布局良機；短線交易者當前追高風險收益比極差，必須做好承受大幅波動的心理準備。