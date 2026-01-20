快評：蔣萬安民調無人能敵　綠營焦慮日深

被外界點名可能代表民進黨參選台北市長的綠委王世堅、“行政院副院長”鄭麗君，支持度都大幅落後現任台北市長蔣萬安。（中評社 資料照） 中評社快評／台灣九合一選舉將於11月28日舉行，目前綠營桃園和台北市長人選遲未出爐。《TVBS》昨天公布最新台北市長民調結果，被外界點名可能代表民進黨參選市長的王世堅、鄭麗君，支持度都大幅落後現任市長蔣萬安。如果鄭麗君與蔣萬安對決，蔣的支持度為62%，鄭25%，雙方差距達37個百分點。



此前一天，《震傳媒》28日公布的最新台北市長選舉民調，傳言民進黨可能出戰、呼聲較高者卓榮泰、鄭麗君、王世堅，與蔣萬安進行對比民調，其中，卓的支持度為24.0%、蔣62.7%；鄭的支持度27.4%、蔣60.4%；王的支持度32.7%、蔣52.0%。卓榮泰、鄭麗君、王世堅與蔣萬安的對比民調，王世堅差距最小，也達19.3個百分點。



不同機構所作的民調均顯示，蔣萬安民調支持度碾壓對手，無人能敵，這也導致綠營迄今無人敢明確表態出戰。民進黨沒有辦法找到跟蔣萬安匹敵的台北市長人選，就沒有辦法去牽制蔣萬安。



民進黨在台北市長選舉陷入困局，不知如何選下去，會愈來愈焦慮。藍營人士分析，按照現在蔣萬安的聲勢，民進黨幾乎無人可以抗衡，蔣萬安很可能成為一個領頭羊的角色，以其大幅領先的聲勢，在2026年的縣市長選舉中發揮外溢效果。那樣的話，對國民黨選情將非常有利，蔣萬安政治行情會節節升高。