中評現場：相聚養寵盛會 共倡人寵共榮

寵物愛好者攜愛寵參與展位的寵物攝影活動（中評社 王教仁攝） 中評社香港1月30日電（助理記者 王教仁）由展覽集團主辦、全港最大型公眾寵物展覽“香港寵物節2026”(“博覽”)29日起至2月1日在香港會議展覽中心舉辦。據悉，博覽匯聚全港最多世界知名寵物食品及用品品牌，被譽為“寵物界工展會”。



活動現場熱鬧非凡，展商們不局限於傳統地陳列寵物糧食、保健用品，在展位裡增加了互動遊戲、抽獎轉盤，現場許多寵物愛好者携愛寵參與到展位活動的互動之中。



本次展覽重點突出“人寵共融”的主題，展商將創意聚焦於如何促進更舒適的人寵互動。例如原本做母嬰產品的廠商，瞄準愛寵人士携寵出門難的問題，改裝嬰兒車，幫助愛寵人士携寵安心出行。



來自新加坡的展商Francis 告訴中評社記者，他們為參加本次博覽特地設計了符合香港本地特色的展區主題“茶餐廳”，以此吸引香港寵物愛好者購買他們推出的“人寵共食”相關產品。Francis表示，他們希望能通過調整部分美食配料表，讓愛寵人士享受美食的同時，自己的愛寵也能健康安全地品嘗同一美食，做到人寵共享同一餐飯。



本次博覽更瞄準愛寵人士的多元需求。有展商結合春節將至的時間背景，售賣“年味”新衫，將財神、迎福等新年元素融入寵物配飾。也有展商推出家庭陪伴機械人，全天候陪伴寵物和家人。

