美元風險增　金價衝5600美元新高

中評社香港1月30日電／美國總統特朗普擬對伊朗採取軍事行動，加上意欲侵吞格陵蘭而與歐洲關係緊張，近日地緣風險急升，資金加速流向避險資產，推動金價逼近每盎司5600美元再創新高，銀價亦升至120美元高位。相反，傳統避險工具美元資產近期持續遭減持，繼丹麥、瑞典及歐洲最大退休基金ABP後，加拿大退休基金IMCO亦表示，已將瑞士法郎、日圓及黃金視為美元的潛在替代品，並指出部分國際資本或不再視美國為穩定可預期的合作夥伴。



大公報報導，金價在周三大漲4.2%，創2020年3月以來最大單日升幅後，周四再升5.3%，高見每盎司5595美元，單日上漲近300美元；銀價亦升5.5%，觸及120.4美元。貴金屬價格急升，主要受特朗普政策反覆、地緣局勢動盪所推動。



白宮近期政策，包括威脅吞併格陵蘭及軍事入侵委內瑞拉等，均令市場震動。美國近日又警告伊朗盡快達成核協議，此前亦曾威脅對加拿大及韓國加徵關稅。



IMCO：買金替代部分美元資產



Lotus Asset Management投資總監Hao Hong指出，黃金與白銀是對沖地緣風險的最終避險資產，而黃金作為所有價值的錨點，其上漲往往帶動其他貴金屬跟隨。



摩根大通私人銀行部門認為，近期金價走勢支持增持黃金，並在投資組合中合理配置非美元資產。該行指出，新興市場資產在當前環境下具吸引力，未來若美元流動性因素消退、全球經濟重回增長，其表現亦值得期待。



另外，IMCO周三發布的年度展望報告指出，儘管特朗普去年4月宣布全面加徵關稅後，美國國債收益率上升，美元匯率卻未跟隨走強，反而下跌。這可能反映投資者對美元避險屬性的信心減弱，並印證市場對美國作為穩定夥伴的疑慮。



該報告稱，在貿易戰與地緣威脅的新環境下，貨幣風險顯著上升，投資者可考慮以瑞士法郎、日圓及黃金作為分散配置的選擇，以部分替代美元資產。



IMCO首席策略師Nick Chamie表示，資者需思考全球經濟再平衡之下，美國角色轉變對投資組合的意義，包括降低對美投資，並把握其他地區的機會。IMCO目前為加拿大公共部門工作人員、政府機構和學校管理約860億加元（約635億美元）資產。



此前，丹麥養老基金Akademiker Pension已宣布月底前出售約1億美元美債；瑞典最大養老基金Alecta亦減持大部分美國國債，規模約77億至88億美元；歐洲最大退休基金ABP據報去年9月底已大幅減持美債，持倉價值190億美元，較上年減少約四成。



摩根大通私人銀行亞洲宏觀策略主管唐雨旋分析，近期美元走弱並非因為增長或貨幣政策預期改變，實際上息差走勢對美元有利。當前情況與去年4月相似，主要由資金流向與市場情緒驅動美元遭拋售。



橋水：各國買美債意欲降



橋水基金創辦人達里奧早前警告，特朗普政策可能引發“資本戰爭”，各國政府與投資者或重新評估對美國資產的需求，這意味市場可能不再積極購買美債。



他解釋，若市場對美國信心下降，持有大量美元與美債的國家可能不願再為美國財政赤字融資；與此同時美國仍持續大量發債，若任何一方信心減弱，將造成嚴重問題。