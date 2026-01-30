】 【打 印】 
大行預測金價後市
　　高盛：春季可能觸及6000美元
 
　　摩根大通：今年第四季度均價5055美元，2027年看漲5400美元

　　美國銀行：春季目標價6000美元

　　花旗：牛市情景可見6000美元

　　德意志銀行：今年有望升見6000美元，特殊情景或觸及6900美元

　　法國興業銀行：今年年底目標價6000美元

　　摩根士丹利：牛市情景或見5700美元

　　來源：大公報

