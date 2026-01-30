【
大行預測金價後市
http://www.CRNTT.com
2026-01-30 11:55:41
高盛：春季可能觸及6000美元
摩根大通：今年第四季度均價5055美元，2027年看漲5400美元
美國銀行：春季目標價6000美元
花旗：牛市情景可見6000美元
德意志銀行：今年有望升見6000美元，特殊情景或觸及6900美元
法國興業銀行：今年年底目標價6000美元
摩根士丹利：牛市情景或見5700美元
來源：大公報
