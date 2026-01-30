全球搶金　去年需求5002噸破紀錄

來源:大公報 中評社香港1月30日電／世界黃金協會最新發布的《全球黃金需求趨勢2025年四季度及全年報告》指出，去年全球黃金需求增長約1%，總量達5002噸，創下歷史新高。然而，各國央行的購金速度卻放緩了約五分之一。



大公報報導，報告顯示，去年全球黃金需求首次突破5000噸，達到5002噸的紀錄水平。投資需求已取代珠寶消費，成為最大需求來源，主要由散戶及機構投資者帶動。



投資需求大幅增長84%，達至2175噸的歷史新高。其中，黃金ETF持倉增加801噸，為歷來第二大增幅，並結束了連續四年的淨流出趨勢。鑒於地緣局勢持續緊張，預計未來一年黃金ETF將維持強勁表現。此外，金條與金幣的購買量亦升16%，達到1374噸，創12年新高。珠寶需求則下跌18%，其中中國購買量下降24%，跌至2009年以來最低水平。



儘管金價飆升，各國央行仍然大手增持黃金。據統計，去年購買863噸黃金，達到該協會預測上限。不過，較2022至2024年每年超過1000噸的購買力度，明顯有所放緩，減幅約為五分之一。



波蘭國家銀行連續第二年成為全球最大官方黃金買家，2025年共增持102噸，其中第四季增持35噸，使其黃金儲備總量達550噸，黃金佔其外匯儲備比重已升至28%。



黃金回收店現人龍



世界黃金協會首席策略師John Reade指出，各國央行購金在2022至2023年曾對市場產生重要影響，但目前主導因素已轉向其他需求。2025年金價全年上漲64%，創下自1979年以來的最佳年度表現，其間共有53個交易日刷新歷史高位。全球黃金需求總價值隨之躍升45%，達到5550億美元。



另外，近期金價屢創新高，在全球多地引發搶購熱潮，同時也出現顯著的獲利套現。在香港，近日不少市民趁金價高企，紛紛前往黃金回收店出售持有黃金，導致店外出現排隊人龍，場面十分熱鬧。