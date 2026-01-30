美匯貶值至四年低　默茨：弱美元損害德國出口

中評社香港1月30日電／美匯指數持續向下，周二跌至95.8近4年低位。德國總理默茨表示關注，指弱勢美元損害德國出口，並敦促美國履行貿易協議。市場分析表示，美國特朗普政府的內閣有許多官員都希望美元走弱，以提升出口競爭力，預計美元將進一步走低。



大公報報導，默茨在新聞發布會上表示，他對美元近期的匯率表示關注，他相信對以出口導向的德國經濟來說，將是一個沉重負擔。他認為，面對弱勢美元和強勢歐元，德國必須在全球市場堅持自身立場。



專家：特朗普或意在穀出口



德國批發及外貿協會（BGA）主管Dirk Jandura指出，美元疲弱導致歐元升值，使德國商品在全球價格更昂貴，競爭壓力加大。這對利潤微薄的中小型出口商尤其構成風險，因為他們往往難以應對匯率波動。



美國總統特朗普被問及是否擔憂美元下跌過急時，表示並不擔心，更稱當前匯率“很棒”。Bank of Nassau首席經濟師Win Thin指出，特朗普言論引發美元沽壓，可能進一步推低美元。他分析指出，特朗普內閣不少成員均希望美元走弱，以提升出口競爭力。



此外，美國政治新聞媒體Politico報導，特朗普持續推行弱美元政策，旨在扶助其重點振興的產業，特別是製造業、石油及天然氣等領域。